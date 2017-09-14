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05:56 (мск), источник: РБК

Госдеп выступил за размещение миротворцев на границе России и Украины

Вашинтон поддержал позицию Киева в вопросе размещения миротворцев в Донбассе. Госдепартамент США считает, что силы ООН должны быть размещены на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Источник: AP 2017

Миротворческий контингент ООН должен иметь широкий мандат, который должен распространяться на всю подконтрольную провозглашенным ДНР и ЛНР территорию вплоть до границы с Россией. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, отвечая на соответствующий вопрос украинского агентства «Укринформ», в ходе брифинга для иностранных журналистов.

«Такие силы должны иметь широкий мандат для обеспечения мира и безопасности на всей оккупированной территории Украины, вплоть до границы с Россией, чтобы избежать углубления или узаконивание раскола внутри Украины», — сказала Нойерт.

Представитель Госдепа отметила, что размещение миротворческих сил ООН способно посодействовать восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины. По ее словам, Вашингтон рассматривает размещение миротворческих сил «как возможность для защиты украинских граждан независимо от их национальной принадлежности и национальности».

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Представитель Госдепа вновь подчеркнула, что США выступают за полное выполнение минских соглашений. При этом, в первую очередь, по ее словам, необходимо выполнить требование по безопасности в Донбассе. «Важно, прежде всего, обеспечить условия безопасности, и мы в который раз призываем Россию ввести реальный и устойчивый режим прекращения огня», — подчеркнула Нойерт, добавив, что также необходим отвод тяжелого вооружения и предоставления доступа наблюдателям на всей территории, вплоть до границы с Россией.

Россия, в свою очередь, выступала с идеей размещения сил ООН на линии соприкосновения сил Украины, ЛНР и ДНР. Позднее правда президент России Владимир Путин допустил, что миротворцы могут находиться не только на линии соприкосновения, но и в местах, где ведет деятельность мониторинговая миссия ОБСЕ.

Украинская сторона настаивает на размещение миротворцев на всей территории, подконтрольной самопровозглашенным ДНР и ЛНР, включая российско-украинскую границу.

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