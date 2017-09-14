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05:59 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Совет при президенте заинтересовался легитимностью довыборов в Думу Иркутска

Если нарушения будут подтверждены, необходимо отменить результаты голосования в данном округе, уверен сопредседатель «Гражданского контроля».

Источник: IrkutskMedia.ru

Проверка должна быть проведена по факту нарушений и применения административного ресурса на довыборах в Думу Иркутска по избирательному округу № 16. В том случае если нарушения подтвердятся, результаты голосования на данной территории должны быть отменены. Об этом заявил член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель «Гражданского контроля» Александр Брод в эксклюзивном комментарии собственному корреспонденту ИА IrkutskMediа в Москве.

По словам члена президентского совета, позиция Центризбиркома в этом вопросе принципиальная.

— Никаких снисхождений быть не может. По данным фактам органы прокуратуры и правоохранительные органы должны провести незамедлительную проверку. Со своей стороны мы обратимся в Иркутскую избирательную комиссию, обратим их внимание на данный факт. Необходимо услышать также позицию вышестоящей региональной избирательной комиссии: зафиксированы ли эти факты нарушений, что говорят наблюдатели, — сказал Александр Брод.

Ранее ИА IrkutskMediа сообщало о том, что довыборы в Думу Иркутска по избирательному округу № 16 прошли с нарушениями и применением административного ресурса. Об этом заявила член ОНФ, кандидат от «Единой России» на дополнительных выборах Валерия Кошечкина. По ее словам, за победителя кампании Евгения Дрокова агитировали его бывшие коллеги — чиновники администрации Иркутска, данные нарушения зафиксированы на опубликованных в Youtube видеозаписях.

Ожидаемо Центризбирком пристально следил за ходом выборов в масштабах всей страны 10 сентября 2017 года и фиксировал все сигналы о нарушениях.

— На выборах, которые состоялись 10 сентября, действительно приходили сообщения о нарушениях. Так, на линию Центризбиркома и в ассоциацию «Гражданский контроль» приходили сообщения о незаконной агитации, о попытках подкупа, попытках помешать наблюдателям и так далее, — отметил Александр Брод.

Он добавил, что в нескольких регионах на данный момент уже идут проверки по фактам нарушений на прошедших выборах. При этом проверки проводятся с активным участием правоохранительных органов.

— В нескольких регионах возбуждены уголовные дела, в частности, в Ленинградской области. В Бурятии расформирована участковая избирательная комиссия, в Мордовии и Белгородской области отменены выборы на ряде избирательных участков, — заключил Александр Брод.

Относительно «Иркутской истории» с 16-м округом член президентского совета добавил, что после проверки необходимо действовать в соответствии с законодательством. А виновным, если таковые будут установлены, не стоит ждать снисхождения.

— Сейчас уже не то время, когда закрывали глаза на нарушения. Я считаю, что если нарушения действительно были, на данном участке необходимо отменять результаты выборов, — подчеркнул Александр Брод.

Напомним, экс-председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Евгений Дроков победил на довыборах в городскую Думу по округу № 16. Он набрал 1135 голосов избирателей из 1490 пришедших на выборы.

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