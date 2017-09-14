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06:12 (мск), источник: ТАСС

ABC: глава минфина США хотел отправиться в медовый месяц на самолете ВВС

В ходе поездки Стивен Мнучин и его жена собирались посетить Шотландию, Францию и Италию.

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Министр финансов США Стивен Мнучин минувшим летом запрашивал разрешение на использование самолета американских ВВС для совершения перелетов со своей супругой во время их медового месяца. Об этом сообщил в среду телеканал ABC.

По его данным, министр вместе с супругой шотландской актрисой и моделью Луизой Линтон планировали провести медовый месяц в Европе.

Для совершения перелетов во время поездки, в ходе которой пара намеревалась посетить Шотландию, Францию и Италию, они хотели использовать правительственное воздушное судно.

Однако Управление генерального инспектора министерства финансов сочло такой запрос нецелесообразным и отклонило его.

Представитель минфина заявил ABC, что данное требование было изначально обусловлено необходимостью предоставления Мнучину быстрых и безопасных средств связи с Вашингтоном. «Министр является членом Совета национальной безопасности… поэтому необходимо, чтобы он имел доступ к безопасным средствам связи, и наша задача — рассмотреть широкий набор вариантов обеспечения таких возможностей во время его поездок», — отметил представитель ведомства.

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По его словам, после того как «стало очевидно», что с министром можно связаться другими способами, целесообразность в использовании правительственного самолета отпала. Как отмечает телеканал, речь идет о специально оборудованном реактивном самолете ВВС США, эксплуатация которого составляет около $25 тыс. в час.

Ранее Генеральная инспекция министерства финансов США заявила, что на основании полученных жалоб начала проверку обстоятельств поездки Мнучина и его супруги в штат Кентукки в августе. Проверке подлежат расходы, перелет и соблюдение этических норм, обязательных для госслужащих. Поездка Мнучина была посвящена главным образом различным званым приемам, встречам с политиками, а также наблюдению за полным солнечным затмением. Линтон тогда сочла приемлемым показаться на публике в американской глубинке в роскошных нарядах от таких домов моды, как Hermes, Valentino и Tom Ford, за что подверглась критике.

Мнучин также воспользовался для перелетов в Кентукки правительственным самолетом. Минфин тогда заявил, что речь идет об «официальной служебной поездке», заверив, что министр компенсировал казне издержки на путешествие своей жены.

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