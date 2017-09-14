Владимир Миклушевский встретился с депутатами нового созыва Думы Владивостока

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Прежде всего глава региона поздравил депутатов с победой на выборах и пожелал им долгосрочной и конструктивной работы.

«Предвыборные гонки закончились и теперь у нас с вами общая задача — оправдать ожидания наших избирателей и сделать город лучше. Детские сады и школы в цвета партийных флагов не окрашены, поэтому всем партиям необходимо работать вместе», — отметил Губернатор Приморья.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что за последние годы между партиями и органами исполнительной власти налажено сотрудничество.

«Мы взаимодействуем со всеми партиями и готовы помогать при необходимости. Нам предстоит большая работа, в том числе по исполнению поручений Президента России. На ВЭФ он мне передал папку с обращениями приморцев — там много задач именно по Владивостоку, к решению которых вам тоже необходимо подключиться», — акцентировал внимание глава региона.

Отметим, в среду, 13 сентября, Владимир Миклушевский также провел встречу с депутатами Думы Владивостока от партии «Единая Россия», где призвал народных избранников к совместному решению задач, поставленных Президентом.

Напомним, в Единый день голосования в воскресенье, 10 сентября, участие в выборах депутатов в муниципальные Думы приняли почти 200 тысяч приморцев. Депутатов избирали в Лазовском муниципальном районе, а также в семи городских округах — Владивостоке, Артеме, Находке, Арсеньеве, Дальнегорске, Большом Камне, ЗАТО Фокино.

Во Владивостоке политическая партия «Единая Россия» набрала 40,59% голосов, на втором месте «Коммунистическая партия Российской Федерации» — 22,27%, партия ЛДПР — 11,63%, партии «Справедливая Россия» и «Партия пенсионеров» — менее 10%.