Губернатор Хабаровского края приготовит талу для рестораторов

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице 25—27 сентября пройдёт седьмой международный гастрономический форум. Его гостем станет губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, который проведёт мастер-класс по приготовлению национального блюда из дальневосточной рыбы.

«Мы ожидаем губернатора на нашем мероприятии и думаем, что он даст мастер-класс по приготовлению талы из ленка. Это блюдо, которое он заявил на третьем экономическом форуме, и которое пользовалось большой популярностью. Будем надеяться, что рабочий график губернатора совпадёт с нашими планами», — сообщил на заседании оргкомитета гастрономического форума председатель краевого комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Николай Крецу.

В прошлом году Вячеслав Шпорт приготовил на ВЭФ уху по собственному рецепту. После этого блюдо стало главным событием выставки-ярмарки «Наш выбор 27». РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что организаторы раздали 15 тысяч порций угощения. Этот показатель попал в Книгу рекордов России.