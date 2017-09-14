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06:49 (мск), источник: Восток Медиа

Губернатор Хабаровского края приготовит талу для рестораторов

Вячеслав Шпорт проведёт мастер-класс на гастрономическом форуме.

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице 25—27 сентября пройдёт седьмой международный гастрономический форум. Его гостем станет губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, который проведёт мастер-класс по приготовлению национального блюда из дальневосточной рыбы.

«Мы ожидаем губернатора на нашем мероприятии и думаем, что он даст мастер-класс по приготовлению талы из ленка. Это блюдо, которое он заявил на третьем экономическом форуме, и которое пользовалось большой популярностью. Будем надеяться, что рабочий график губернатора совпадёт с нашими планами», — сообщил на заседании оргкомитета гастрономического форума председатель краевого комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Николай Крецу.

В прошлом году Вячеслав Шпорт приготовил на ВЭФ уху по собственному рецепту. После этого блюдо стало главным событием выставки-ярмарки «Наш выбор 27». РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что организаторы раздали 15 тысяч порций угощения. Этот показатель попал в Книгу рекордов России.

Международный гастрономический форум пройдёт на площадке ресторана «Эхо». Ожидается, что его участниками станут около трёх тысяч человек — это не только представители ресторанного бизнеса, но и студенты, а также простые граждане, желающие посетить лекции, мастер-классы и дегустации в рамках события.

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