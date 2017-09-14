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07:09 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае военные разгромили полевой лагерь «врага»

Лётно-тактические учения прошли в подразделениях ВВО.

Экипажи авиации Восточного военного округа уничтожили полевой лагерь условного противника в Хабаровском крае. Во время учений они провели разведку, установили точное местоположение врага и выполнили фигуры сложного и высшего пилотажа.

По информации пресс-службы ВВО, экипажи Су-35 истребительной авиационной части уничтожили не только полевой лагерь, но и склады с вооружением «соперника». Лётчики отработали групповой уход от средств противовоздушной обороны условного противника, выполнили фигуры сложного и высшего пилотажа на различных высотах.

«При выполнении практических полётных заданий пилоты отработали задачи по ведению воздушной разведки, определению координат наземных объектов и инфраструктуры условного противника для их дальнейшего уничтожения», — говорится в сообщении.

Всего к лётно-тактическому учению привлекли около 800 человек. Военные задействовали свыше 70 единиц специальной техники и летательных аппаратов.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что последние лётно-тактические учения в подразделениях ВВО прошли в августе этого года. В них задействовали больше 30 боевых самолётов: Су24МР, Су-34 и Су-35.

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