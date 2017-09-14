Все участники межсирийских переговоров прибыли в Астану
В столицу Казахстана прибыли представители
В столицу Казахстана прибыли представители
АСТАНА, 14 сен — Sputnik. Все участники переговорного процесса по Сирии прибыли накануне в Астану, сообщила
«14 сентября начинается шестой раунд Астанинского процесса по Сирии. Накануне в столицу Казахстана прибыли все участвующие в них стороны», — сообщили в МИД.
По данным ведомства, делегацию России возглавляет специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, Турции и Ирана — заместители министра иностранных дел Седат Онал и Джабер Ансари соответственно. Также прибыл спецпредставитель Генсека ООН по Сирии Стаффан Де Мистура. Американскую делегацию возглавляет и.о. помощника госсекретаря США по ближневосточному урегулированию Дэвид Саттерфилд, иорданскую — Советник по политическим вопросам МИД Науаф Уасфи Тель.
«Прибыли также уполномоченные представители сирийской вооруженной оппозиции в количестве 24 человек, представляющих различные ее группы», — отмечает
По данным министерства,
В ходе шестой встречи планируется рассмотреть ряд документов, регламентирующих деятельность сил контроля деэскалации, и продолжить работу над согласованием состава сил контроля в сирийском городе Идлибе. Ожидается, что стороны примут совместное заявление о гуманитарном разминировании исторических памятников в Сирии, включенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также обсудят другие вопросы.