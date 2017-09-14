Все участники межсирийских переговоров прибыли в Астану

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 14 сен — Sputnik. Все участники переговорного процесса по Сирии прибыли накануне в Астану, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел РК.

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«14 сентября начинается шестой раунд Астанинского процесса по Сирии. Накануне в столицу Казахстана прибыли все участвующие в них стороны», — сообщили в МИД.

По данным ведомства, делегацию России возглавляет специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, Турции и Ирана — заместители министра иностранных дел Седат Онал и Джабер Ансари соответственно. Также прибыл спецпредставитель Генсека ООН по Сирии Стаффан Де Мистура. Американскую делегацию возглавляет и.о. помощника госсекретаря США по ближневосточному урегулированию Дэвид Саттерфилд, иорданскую — Советник по политическим вопросам МИД Науаф Уасфи Тель.

«Прибыли также уполномоченные представители сирийской вооруженной оппозиции в количестве 24 человек, представляющих различные ее группы», — отмечает пресс-служба.

По данным министерства, 14—15 сентября планируется проведение переговоров в соответствии с согласованной ранее повесткой дня и результатами экспертных консультаций, прошедших в Астане накануне.