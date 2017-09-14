СМИ России: Польша, Украина и Прибалтика боятся вторжения

Источник: Русская служба Би-би-си

В четверг на нескольких полигонах России и Белоруссии начинаются совместные стратегические учения «Запад-2017», которые продлятся до 20 сентября. В Восточной Европе они вызвали самую настоящую панику, пишет газета «Ведомости».

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Еще в феврале президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью журналу Foreign Policy заявила, что учения могут быть использованы для вторжения в Прибалтику, а министры обороны Эстонии и Германии Юри Луйк и Урсула фон дер Ляйен оценили численность участвующих в маневрах войск в 100 тыс. человек.

Замминистра обороны России Александр Фомин до учений огласил цифры. В маневрах принимают участие 12 700 человек, около 70 самолетов и вертолетов, около 250 танков, до 200 артиллерийских систем и минометов и 10 кораблей. Цифры ниже потолка, установленного Венским документом 2011 года, поэтому учения не требуют приглашения иностранных наблюдателей. Тем не менее, они были приглашены белорусским военным ведомством.

По словам Фомина, легенда учений состоит в борьбе с террористами, получающими помощь из-за рубежа. Однако западные политики говорят, что цифры занижены, в качестве доказательства приводят заказ российским минобороны в начале года примерно 40 000 вагонов для перевозок в Белоруссию.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский объясняет, что вагоны предназначены для всех воинских перевозок между Россией и Белоруссией в течение года. Сами же учения носят скорее командно-штабной характер, поэтому количество задействованных войск так невелико: танковый батальон обозначает дивизию, а рота морской пехоты — бригаду, добавляет он.

«Алармизм заявлений об этих учениях вызван не только желанием привлечь внимание заголовками о “русской угрозе”, но и частными интересами, — считает эксперт Российского совета по международным делам Прохор Тебин. — Для Польши, Украины и стран Прибалтики это не столько выражение реальных страхов, сколько желание повысить свою значимость в глазах США», — говорит эксперт.

Свои интересы есть у американского европейского командования и армии США, в первую очередь в рамках борьбы за бюджет, а также у американского ВПК — сейчас обсуждается продажа систем ПВО Patriot Польше и Румынии, добавляет Тебин.

«Независимая газета»: экономическая программа оппозиции

Председатель партии «Демвыбор России» Владимир Милов опубликовал план реформы бюджетной системы, который оппозиция реализует в случае прихода к власти. «Независимая газета» пишет, что таким образом Милов становится в команде Навального одним из ключевых игроков — своего рода теневым премьером.

На специально открытом сайте опубликованы главные тезисы экономической реформы — снижение налоговой нагрузки на предпринимателей и увеличение финансирования социальных программ. Милов пишет о сокращении расходов на госаппарат, на финансирование СМИ.

Добирать средства предлагается за счет более эффективного использования госимущества и газовой ренты.

Ближайший соратник Милова Кирилл Шулика подтвердил, что «Демвыбор» тесно сотрудничает с Навальным, члены партии возглавили предвыборные штабы в Хабаровске, Иркутске и Владивостоке.

«У Навального не может быть в команде человека № 2 и № 3, есть только люди, выполняющие технические функции, так что если появится второй игрок, то тут же возникнет конфликт», — полагает Алексей Макаркин из «Центра политических технологий». Впрочем, эксперт не исключил, что у самого Милова планы хотя бы на теневое премьерство вполне могут быть.

«Ведомости», «Коммерсант»: санкции отрезают инвестиции для «Северного потока-2»

На «Северный поток-2» «Газпрому» нужно привлечь еще 6,5 млрд. долларов. «Ведомости» пишут, что сделать это мешает угроза санкций. Газета предполагает, что достраивать трубу «Газпрому» придется на свои.

Новые санкции США против российских экспортных трубопроводов делают финансирование таких проектов, как «Северный поток», практически невозможными. Об этом говорит гендиректор OMV Райнер Зееле. Но руководство «Газпрома» заявляет, что в любом случае проект будет реализован в срок.

70% средств (6,5 млрд. долларов) компания планировала привлечь за счет кредитов европейских банков. Но теперь нужно больше рассчитывать на долгосрочные займы партнеров проекта (Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall).

Полностью привлечь 6,5 млрд. долларов в виде проектного финансирования может оказаться непосильной задачей, считает Дмитрий Маринченко из Fitch: «Под угрозой применения санкций о привлечении финансов от синдиката международных банков говорить не приходится. Если с кредитами возникнут сложности, финансирование придется в какой-то момент обеспечивать “Газпрому” за счет собственных средств».

«Коммерсант» пишет, что для «Газпрома» привлечение собственных денег не станет проблемой в отличие от некоторых его западных партнеров. «Сейчас у “Газпрома” на балансе находится около 13 млрд. долларов, не считая депозитов еще на 8,5 млрд, к тому же у компании низкая долговая нагрузка, и она легко может привлечь деньги с рынка», — комментирует Андрей Полищук из «Райффайзенбанка».

Другие собеседники газеты говорят, что проблемы могут возникнуть у европейцев: для Wintershall и OMV сумма вложений в проект сопоставима с годовой EBIT, а Uniper все еще в сложном переходном периоде после реструктуризации бизнеса. В Uniper уже в апреле допускали, что для финансирования «Северного потока-2» им понадобится «партнер».

«Независимая газета»: ЕС страдает из-за антироссийских санкций

После введения антироссийских санкций экономика Евросоюза потеряла более 100 млрд долл., а потери экономики РФ составили около 55 млрд долл. Об этом пишет «Независимая газета», ссылаясь на спецдокладчика ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идриса Джазаири.

Из его данных можно сделать вывод, что в абсолютных величинах ЕС за период с 2014 года потерял из-за санкций в два раза больше, чем Россия.

Джазаири подготовил специальный доклад о влиянии санкций по итогам своего визита в Россию в августе этого года. Он проводил в Москве встречи с представителями правительства, бизнеса, ООН, дипломатами, причем, как уточняет РИА Новости, сотрудники дипмиссий государств, которые ввели принудительные меры (США и страны ЕС), отказались от встречи со спецдокладчиком.

Главный вывод Джазаири — антироссийские санкции были контрпродуктивными, потому что в результате глобализации они затронули в том числе сами страны-инициаторы.

Новый пакет антироссийских санкций США, возможно, сулит еще больше потерь не только российскому, но и европейскому бизнесу. «По новым правилам правительство США может оштрафовать иностранные компании, если те участвуют в проектах, связанных с инвестированием, обслуживанием, изготовлением оборудования для российских трубопроводов. В особенности это касается проекта «Северный поток-2», — поясняется в материалах Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП).

Как говорит председатель правления ВТП Маттиас Шепп, «действие закона не ограничивается компаниями энергетического сектора». Есть риск, что он отрицательно скажется и на немецких компаниях из области информационных технологий, консалтинга, финансовых услуг, логистики и выставочного бизнеса.

Эксперты обратили внимание, что расчеты ООН все же вызывают вопросы — например, оценки российских потерь.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.