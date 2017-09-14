МИД уполномочен сохранить

Источник: AP 2017

Власти РФ наймут «солидную американскую юридическую фирму» для подачи иска против руководства США, по распоряжению которого 2 сентября были закрыты российское генконсульство в Сан-Франциско и два торгпредства. Об этом вчера заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. При этом Москва не намерена продавать здания, доступ к которым остается заблокированным, — хотя, как стало известно «Ъ», к такому варианту главу российской дипломатии Сергея Лаврова несколько раз призывал за закрытыми дверями его американский коллега Рекс Тиллерсон. Тем временем дипломатам РФ были предъявлены новые, довольно неожиданные претензии: американские чиновники обвинили их в нарушении экологических норм.

От дипломатии к экологии

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Конфликт вокруг дипсобственности РФ в США, доступ к которой был перекрыт ранее по решению американских властей, вчера получил развитие. Как рассказал телеканал CBS, Управление по контролю качества воздуха одного из районов Сан-Франциско направило сотрудникам закрытого российского генконсульства в этом городе уведомление о нарушении экологического законодательства. Причиной стал черный дым, который поднимался 1 сентября из трубы расположенного в здании камина. К консульству даже вызывали пожарных, но внутрь их не пустили.

Представитель МИД РФ Мария Захарова тогда успокоила: «Производятся мероприятия по консервации здания». Однако местных чиновников такое объяснение не убедило — они считают, что дипломаты избавлялись от «мусора или материалов, запрещенных для сжигания». Расследование продлится «от нескольких недель до месяцев», после чего будет определена сумма штрафа.

Вчера Мария Захарова назвала эти претензии «продолжением антироссийского перформанса».

Очередное представление разворачивается под названием “Русские отравили Сан-Франциско”. Зачем? В том числе чтобы оправдать варварские действия американских спецслужб на территории российского генконсульства. Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Напомним, что 2 сентября сотрудники Госдепартамента США совершили осмотр трех объектов, закрытия которых за день до этого потребовали от правительства России, — генконсульства в Сан-Франциско, торгпредства в Вашингтоне и его отделения в Нью-Йорке. Американская сторона объявила, что речь шла об инспекциях в целях обеспечения безопасности и защиты этих зданий, а также подтверждения того, что россияне освободили помещения. В МИД РФ между тем назвали происшедшее «рейдерским захватом собственности российского дипведомства», грубо нарушающим нормы международного права.

Москва наносит судебный удар

Надежды на то, что России и США все-таки удастся нащупать пути выхода из кризиса, связываются с форматом встреч между замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и его американским коллегой Томасом Шенноном. Последний их раунд прошел в Хельсинки 11—12 сентября . Комментируя итоги, господин Рябков дал понять: по некоторым вопросам «появляются возможности для практического движения вперед», но темы с дипсобственностью это не касается. «Перспективы урегулирования проблемы с возвратом дипломатических объектов я пока не вижу», — отметил он.

Как стало известно «Ъ», американцы предлагали российской стороне один вариант — выставить заблокированную дипсобственность на продажу.

К этому, по словам источников «Ъ», за закрытыми дверями несколько раз призывал главу МИД РФ Сергея Лаврова госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

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Из трех арестованных 2 сентября зданий два — в Сан-Франциско и Вашингтоне — выкуплены Россией, а еще одно — офис торгпредства в Нью-Йорке — находится в аренде. Кроме того, РФ принадлежат две дипломатические дачи в Нью-Йорке и Мэриленде, доступ к которым был перекрыт 20 декабря прошлого года, еще при президенте Бараке Обаме.

По данным американского портала о недвижимости Trulia.com, общая площадь здания, в котором до недавних пор размещалось российское генконсульство в Сан-Франциско, составляет 37 500 кв. футов (3483 кв. м). Оно расположено в квартале Кау-Холлоу, где средняя стоимость выставленной на продажу недвижимости составляет $1287 за 1 кв. фут. Таким образом, на продаже здания РФ может выручить $50 млн.

Москву предложение господина Тиллерсона не устроило.

«Мы пойдем в суд, как об этом было уже сказано президентом России», — заверил после переговоров в Хельсинки Сергей Рябков. Напомним, 5 сентября Владимир Путин назвал действия американцев «явным нарушением имущественных прав российской стороны», отметив: «Дам поручение МИДу обратиться в суд. Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система». Вчера в интервью «Интерфаксу» Сергей Рябков уточнил, что РФ планирует нанять для защиты своих интересов «солидную американскую юридическую компанию», которая досконально знает не просто американское законодательство, но также все прецеденты и судебные решения по ним, если таковые были.

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Директор Института права и развития ВШЭ — Сколково Алексей Иванов рассказал «Ъ», что для подобных случаев предусмотрена процедура под названием «закупка юридических услуг». По словам эксперта, она осуществляется Минфином или, в редких случаях, МИДом и уже не раз использовалась в разбирательствах по громким делам, например в деле ЮКОСа.

При этом, как напоминает господин Иванов, после ряда неудач, в частности «в ходе первой серии разбирательства по ЮКОСу, когда государство проиграло дело в арбитраже», в РФ была создана автономная некоммерческая организация «Международный центр правовой защиты» (МЦПЗ). «Она работает как инструмент найма, помогая государству при необходимости обходить тендерные правила в ходе закупки юридических услуг», — рассказал собеседник «Ъ». По словам Алексея Иванова, из крупных американских юридических фирм, которые «постоянно работают на Россию», стоит выделить White&Case и Cleary Gottlieb. «Кого-то из них, скорее всего, и наймут. Правда, пока непонятно, по тендеру или через эту “прокладку” в виде МЦПЗ», — добавляет эксперт.

В поисках справедливой компенсации

В МИД РФ не смогли оперативно прокомментировать «Ъ», в какой именно американский суд планируют обратиться, кто будет выступать истцом и ответчиком по делу, а также какие правовые основания будут у иска.

Управляющий партнер «Кульков, Колотилов и партнеры» Максим Кульков предполагает: речь может пойти о подаче в американский суд иска о признании незаконным одностороннего решения о закрытии генконсульства и торгпредств. «Россия заинтересована именно в возвращении помещениям консульского статуса, поскольку, судя по заверениям официальных лиц США, они не покушаются на право собственности на имущество», — заявил собеседник «Ъ».

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Юрист BGP Litigation Денис Дурашкин же предполагает, что речь пойдет об иске о взыскании справедливой компенсации. Основание — Пятая поправка Конституции США (в ней, в частности, говорится, что государство «не имеет права изымать частную собственность без справедливого вознаграждения»). Как уточнил эксперт, дела по искам против федерального правительства и его органов рассматривает Федеральный претензионный суд в Вашингтоне (United States Court of Federal Claims).