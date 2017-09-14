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08:29 (мск), источник: NewsKo

Суд по иску прокурора лишил мандатов депутатов Краснокамска

Краснокамский городской суд признал незаконным незаконными действий гордумы, решившей не лишать депутатов мандатов за недостоверные сведения, указанные в декларациях о доходах и имуществе.

С соответствующим иском в суд обратился прокурор Краснокамска.

Впоследствии гордума Краснокамска попробовала обжаловать решение суда, но Пермский краевой суд встал на сторону первой инстанции.

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