В Казань приедут министр промышленности РФ и глава банка ВТБ
14 сентября в столице РТ пройдет совещание руководителей банка ВТБ.
14 сентября в столице РТ пройдет совещание руководителей банка ВТБ.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин приедут в Казань, сообщается в плане правительства РТ.
14 сентября пройдет совещание руководителей банка ВТБ, которое проведет Андрей Костин. В нем также примет участие Рустам Минниханов.
Затем состоится заседание по сотрудничеству в области промышленности