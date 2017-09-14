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09:25 (мск), источник: АиФ Казань

В Казань приедут министр промышленности РФ и глава банка ВТБ

14 сентября в столице РТ пройдет совещание руководителей банка ВТБ.

Источник: Reuters

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин приедут в Казань, сообщается в плане правительства РТ.

14 сентября пройдет совещание руководителей банка ВТБ, которое проведет Андрей Костин. В нем также примет участие Рустам Минниханов.

Затем состоится заседание по сотрудничеству в области промышленности Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств с участием министра промышленности РФ Денисом Мантуровым и президентом РТ Рустамом Миннихановым.

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