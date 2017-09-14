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09:30 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре готовится к открытию Швейцарский Центр

Центр станет первой в Поволжье деловой площадкой для взаимодействия бизнес-сообществ России и Швейцарии.

Источник: Reuters

14 сентября в столице Самарской области состоится торжественная церемония открытия Швейцарского Центра (Swiss Center Samara), призванного стать первой в Поволжье деловой площадкой для взаимодействия бизнес-сообществ России и Швейцарии.

В открытии примут участие официальные представители Кантона Невшатель (Швейцария), Посольства Швейцарии в России и Правительства Самарской области, а также бизнесмены обеих стран. Swiss Center Samara — первый швейцарский деловой центрв Поволжье, цель которого — содействие в реализации проектов между швейцарскими и российскими компаниями в области торговли, промышленности и науки.

«Открытие подобного Центра в Самаре было инициировано Кантоном Невшатель и поддержано Депутатской группой Госдумы по связям с Парламентом Швейцарии еще в 2014 году. А после подписания и ратификации Соглашения о сотрудничестве между Самарской областью и Кантоном Невшатель планы стали реальностью: в 2015-ом проект Swiss Center Samara открыл свою штаб-квартиру в Швейцарии, и уже в 2016 году принимал участие в работе Второго российско-швейцарского форума “День инноваций” в Самаре, на площадке которого встретились ведущие новаторы, ученые, политики, руководители лидирующих отраслевых предприятий России и Швейцарии», — напомнил Координатор Депутатской группы Госдумы по связям с Парламентом Швейцарии, Первый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев.

Гутенев отметил, что, несмотря на сложную политическую ситуацию, межрегиональное российско-швейцарское сотрудничество активно развивалось: были реализованы бизнес-миссии кантона Невшатель в Самарскую область, Москву и Екатеринбург, а в рамках Международной выставки «Металлообработка» в Москве при содействии Союза машиностроителей России были проведены специализированные семинары для швейцарских компаний, заинтересованных в продаже своего оборудования в России.

Директор Swiss Center Samara Николя Вэфлер отметил, что первый этап развития Центра, направленный на формирование структур, команды, партнерских отношений и выяснение интересов обеих сторон, успешно завершен: «Благодаря первым проектам, мы набрали ценный опыт и компетенции, которые пригодятся и российским, и швейцарским компаниям. Впереди -продолжение работы с текущими проектами, а также проведение в Невшателе конференциидля швейцарских предпринимателей и инвесторов, планирующих ведение бизнеса и локализацию производства в России». Говоря о Самарской области, Вэфлер особо отметил ее инвестиционную привлекательность для швейцарских компаний в сфере медицины, автостроения и машиностроения.

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