В Самаре готовится к открытию Швейцарский Центр
Центр станет первой в Поволжье деловой площадкой для взаимодействия
Центр станет первой в Поволжье деловой площадкой для взаимодействия
14 сентября в столице Самарской области состоится торжественная церемония открытия Швейцарского Центра (Swiss Center Samara), призванного стать первой в Поволжье деловой площадкой для взаимодействия
В открытии примут участие официальные представители Кантона Невшатель (Швейцария), Посольства Швейцарии в России и Правительства Самарской области, а также бизнесмены обеих стран. Swiss Center Samara — первый швейцарский деловой центрв Поволжье, цель которого — содействие в реализации проектов между швейцарскими и российскими компаниями в области торговли, промышленности и науки.
«Открытие подобного Центра в Самаре было инициировано Кантоном Невшатель и поддержано Депутатской группой Госдумы по связям с Парламентом Швейцарии еще в 2014 году. А после подписания и ратификации Соглашения о сотрудничестве между Самарской областью и Кантоном Невшатель планы стали реальностью: в 2015-ом проект Swiss Center Samara открыл свою
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Директор Swiss Center Samara Николя Вэфлер отметил, что первый этап развития Центра, направленный на формирование структур, команды, партнерских отношений и выяснение интересов обеих сторон, успешно завершен: «Благодаря первым проектам, мы набрали ценный опыт и компетенции, которые пригодятся и российским, и швейцарским компаниям. Впереди -продолжение работы с текущими проектами, а также проведение в Невшателе конференциидля швейцарских предпринимателей и инвесторов, планирующих ведение бизнеса и локализацию производства в России». Говоря о Самарской области, Вэфлер особо отметил ее инвестиционную привлекательность для швейцарских компаний в сфере медицины, автостроения и машиностроения.