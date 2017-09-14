На территории России и Белоруссии начались учения «Запад-2017»
В них принимают участие до 12,7 тыс. военнослужащих.
В них принимают участие до 12,7 тыс. военнослужащих.
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Стратегические учения «Запад-2017» вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии начались в четверг на территории двух стран. Об этом сообщили в
«Руководителям органов военного управления, командирам привлекаемых к учению объединений, соединений и воинских частей были вручены пакеты с директивными указаниями генеральных штабов вооруженных сил Союзного государства на выполнение
Отработка тактических эпизодов с боевыми стрельбами, применением сил и средств авиации и войск ПВО пройдет на трех полигонах на территории России (Лужский, Струги Красные и Правдинский), а также на шести белорусских полигонах (Лепельский, Лосвидо, Борисовский, Осиповический, Ружанский, Домановский) и на участке местности Дретунь.
Как подчеркивают в Минобороны, они носят сугубо оборонительный характер и не направлены против
«Основными целями учения являются — совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками и оружием, апробация новых уставных документов, получение командирами всех степеней практики планирования мероприятий военного характера и управления войсками на основе опыта современных вооруженных конфликтов», — отмечают в Минобороны РФ.