Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ выяснили, кто стоит за массовыми звонками о минировании в РФ
9 советов тем, кто любит поесть и хочет сохранить фигуру
Стало известно о бизнесе сына Грефа
Журнал, назвавший Путина собакой, ответил посольству России
Родители, спасая сына, вместе с ним упали в кратер вулкана
Самые привлекательные гражданства мираКак бы талантлив ни был человек, потолок его возможностей в большинстве случаев определяется тем местом, где он где живет. Теперь быть россиянином стало выгоднее
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Кети Топурия снялась обнаженной, прикрывшись волосами – СМИ
"Забыла купальник": Кабаева из Дома-2 у бассейна
Журнал, назвавший Путина собакой, ответил посольству России
Эрдоган ответил США на критику сделки с Россией
СМИ узнали, откуда поступают звонки о лжеминировании по России
"Забыла купальник": СМИ про Кабаеву из Дома-2
Соловьев заявил о начале «канальных войн» из-за шутки Урганта
Стало известно о бизнесе сына Грефа
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
8Салют водородной бомбе
10:29 (мск), источник: ДЕЙТА

Итоги избирательной кампании подвели в Приморье

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в четверг провел рабочую встречу с председателем Избирательной комиссии Приморского края Татьяной Гладких по результатам прошедших выборов, об этом сообщает ИА «Deita. ru» со ссылкой на администрацию Приморского края.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

10 сентября в Приморье прошли 33 выборных кампании. Самые крупные из них — в представительные органы муниципальных образований и глав поселений.

Напомним, в Единый день голосования в воскресенье приморцы избирали депутатов в Лазовском муниципальном районе, а также в семи городских округах — Владивостоке, Артеме, Находке, Арсеньеве, Дальнегорске, Большом Камне, ЗАТО Фокино.

«В Единый день голосования работали более 1300 избирательных участков и 667 участковых избирательный комиссий. Явка избирателей составила 19,28%, что составило 160 тысяч человек. По итогам выборов избраны 249 депутатов и главы восьми поселений», — сообщила она.

С первых часов открытия и до самого вечера избирательные участки находились под контролем наблюдателей.

«За процессом следили представители политических партий, сами кандидаты, а также представители аккредитованных СМИ. Все обращения по поводу предполагаемых нарушений рассмотрены, меры приняты. Выборы признаны состоявшимися», — сообщила Татьяна Гладких.

Впервые в этом году в Приморье использовалась новая технология изготовления протоколов УИК об итогах голосования и загрузки данных в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода.

«Эта технология гарантирует легитимность выборов. В этом году она применялась на 486 избирательных участках, к выборам Президента РФ планируем обеспечить 100%-й охват», — отметила председатель Крайизбиркома.

Во Владивостоке политическая партия «Единая Россия» набрала 40,59% голосов, на втором месте «Коммунистическая партия Российской Федерации» — 22,27%, партия ЛДПР — 11,63%, партии «Справедливая Россия» и «Партия пенсионеров» — менее 10%.

Виктор Бруевич.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Девушка-кикбоксер из Уссурийска стала чемпионкой Европы (фото)
Россия отказывается продавать свою дипсобственность в США
Набиуллина: банк «Открытие» возглавит Михаил Задорнов из ВТБ24
Госдеп одобрил размещение миротворцев на границе РФ и Украины
«Спартак» упустил победу в матче Лиги чемпионов
В СК назвали сумму ущерба от действий замглавы ФСИН Коршунова
Обвиняемый в убийстве Драчева объявлен в международный розыск
Глава Минфина США запрашивал самолет ВВС для медового месяца
Спорт
Играли две слабые команды. Ничья в Мариборе — хороший результат «Спартак» не сумел поддержать почин ЦСКА и стартовал в Лиге Чемпионов гостевой ничьей с «Марибором»
Авто
Jaguar представил универсал XF с роскошнейшей «панорамой» Посмотрите на эту панорамную крышу, одну из самых больших в индустрии — её площадь составляет 1,6 «квадрата»!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Сбербанк ожидает ставки по ипотеке ниже 7%
Стало известно, сколько денег потратили на парк «Зарядье»
Для расширения Кутузовского проспекта изымут недвижимость
В России будут по-новому оценивать объемы ввода жилья
Леди
В моду вошли кожаные чапсы (фото) Редакция «Леди Mail.Ru» поговорила с российскими дизайнерами и байерами о самых интересных тенденциях осени
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь