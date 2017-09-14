Итоги избирательной кампании подвели в Приморье

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

10 сентября в Приморье прошли 33 выборных кампании. Самые крупные из них — в представительные органы муниципальных образований и глав поселений.

Напомним, в Единый день голосования в воскресенье приморцы избирали депутатов в Лазовском муниципальном районе, а также в семи городских округах — Владивостоке, Артеме, Находке, Арсеньеве, Дальнегорске, Большом Камне, ЗАТО Фокино.

«В Единый день голосования работали более 1300 избирательных участков и 667 участковых избирательный комиссий. Явка избирателей составила 19,28%, что составило 160 тысяч человек. По итогам выборов избраны 249 депутатов и главы восьми поселений», — сообщила она.

С первых часов открытия и до самого вечера избирательные участки находились под контролем наблюдателей.

«За процессом следили представители политических партий, сами кандидаты, а также представители аккредитованных СМИ. Все обращения по поводу предполагаемых нарушений рассмотрены, меры приняты. Выборы признаны состоявшимися», — сообщила Татьяна Гладких.

Впервые в этом году в Приморье использовалась новая технология изготовления протоколов УИК об итогах голосования и загрузки данных в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода.

«Эта технология гарантирует легитимность выборов. В этом году она применялась на 486 избирательных участках, к выборам Президента РФ планируем обеспечить 100%-й охват», — отметила председатель Крайизбиркома.

Во Владивостоке политическая партия «Единая Россия» набрала 40,59% голосов, на втором месте «Коммунистическая партия Российской Федерации» — 22,27%, партия ЛДПР — 11,63%, партии «Справедливая Россия» и «Партия пенсионеров» — менее 10%.