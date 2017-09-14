Губернатор Назаров проверил уборочную кампанию в Азово
В разгар уборочной страды омский губернатор Виктор Назаров прибыл с рабочим визитом в Азовский район.
В разгар уборочной страды омский губернатор Виктор Назаров прибыл с рабочим визитом в Азовский район.
С инспекционной целью Виктор Назаров и глава регионального Минсельхоза Максим Чекусов приехали в одно из самых перспективных
Во время приезда Назарова производственная база КФХ «Люфт» пустовала: вся техника и работники сейчас задействованы в уборочной кампании. Как сообщили в
Отметим, что глава региона Виктор Назаров направился в Азово буквально с корабля на бал. Накануне он пребывал с рабочим визитом в Москве. В ходе таких поездок Назаров обычно посещает Сбербанк и Газпром. Его