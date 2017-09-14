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09:29 (мск), источник: СуперОмск

Губернатор Назаров проверил уборочную кампанию в Азово

В разгар уборочной страды омский губернатор Виктор Назаров прибыл с рабочим визитом в Азовский район.

С инспекционной целью Виктор Назаров и глава регионального Минсельхоза Максим Чекусов приехали в одно из самых перспективных крестьянско-фермерских хозяйств области — «Люфт».

Во время приезда Назарова производственная база КФХ «Люфт» пустовала: вся техника и работники сейчас задействованы в уборочной кампании. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, никакого беспокойства насчет уборочной нет — работа кипит в полном объеме.

Отметим, что глава региона Виктор Назаров направился в Азово буквально с корабля на бал. Накануне он пребывал с рабочим визитом в Москве. В ходе таких поездок Назаров обычно посещает Сбербанк и Газпром. Его пресс-секретарь Юлия Соколенко сообщила, что командировка прошла в штатном режиме.

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