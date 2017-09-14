Губернатор Назаров проверил уборочную кампанию в Азово

С инспекционной целью Виктор Назаров и глава регионального Минсельхоза Максим Чекусов приехали в одно из самых перспективных крестьянско-фермерских хозяйств области — «Люфт».

Во время приезда Назарова производственная база КФХ «Люфт» пустовала: вся техника и работники сейчас задействованы в уборочной кампании. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, никакого беспокойства насчет уборочной нет — работа кипит в полном объеме.