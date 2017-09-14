Глава региона Андрей Бочаров проинспектировал ход строительства двух долгостроев

Источник: РИАЦ

Губернатор лично проинспектировал ход работ на нескольких объектах. Первым стал 22-этажный дом по улице Лавочкина.

— Наша компания приступила к работе на улице Лавочкина, 7 в сентябре прошлого года. К тому моменту здесь были остановлены монолитные работы, дом был построен лишь до 10 этажа из положенных по плану 22. 71 дольщик оказался обманут. На сегодняшний день монолитные работы полностью закончены, 80% работ выполнены: заканчиваются монтаж кровли, сантехнические работы, установка лифтов и внутренних стен. Мы планируем сдать объект к концу года. Дольщики смогут встреть новый 2018 год уже в своих квартирах, — отчитался о ходе строительства многоэтажки генеральный директор строительной компании «Пересвет-Юг» Алексей Цуканов.

По словам Андрея Бочарова, пока не доказаны нарушения, нецелевое использование средств, действия власти ограничены — вход на объект запрещен. В противном случае это будет восприниматься как давление на бизнес. Но понимая, что начинаются проблемы у дольщиков, многие ведь вложили средства в единственное жилье, ведется диалог с застройщиком. Власть по этому объекту работала с компанией, а после доказательства нецелевого использования стала искать нового застройщика.

— В отношениях между инвестором и застройщиком власть не может выступать третьей стороной, пока не началась процедура банкротства или не доказано нецелевое использование средств, — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что с 2014 года был составлен реестр таких домов.

— Мы выработали правила работы. К каждому объекту — индивидуальный подход Андрей Бочаров глава региона

Напомним, строительство 22-этажного дома 7 по улице Лавочкина началось в 2011 году. Сотни дольщиков должны были отпраздновать новоселье в 2014-м. Однако из-за нецелевого использования денежных средств объект превратился в долгострой. В 2017 году решить проблему взялась новая компания — ООО «СК «Пересвет-Юг». В помощь инвестору власти проработали механизм передачи прав на земельный участок, который в настоящее время оценивают юристы предыдущего застройщика.

В список долгостроев попал и дом 21 Б по улице Огарёва. Эту многоэтажку начали возводить в начале 2014 года. Согласно плану, объект должны были сдать в конце 2015-го. Однако процесс затянулся. Причинами тому, как и в первом случае, стало нецелевое использование денег дольщиков, а также избыточное авансирование подрядчика. Нехватка оборотных средств привело к оттягиванию сроков сдачи дома. В настоящее время филиал Агентства ипотечного жилищного кредитования прорабатывает вопрос покупки нереализованных квартир, чтобы полученными средствами от продажи квадратных метров оплатить подрядчику выполнение работ и поставку материалов.

В Волгоградской области ведется системная работа по решению проблем обманутых дольщиков. По поручению губернатора Андрея Бочарова профильными комитетами был разработан законопроект, регламентирующий упрощенное предоставление земельных участков застройщикам, взявших на себя обязательства по завершению строительства и вводу в эксплуатацию проблемных объектов. Инициатива исполнительной власти нашла поддержку у депутатов: был принят в июне 2016 года. Уже в мае 2017 года на основании нового документа администрация области впервые заключила соглашение о реализации инвестиционного проекта, которое предусматривает завершение строительства проблемного дома в ЖК «Атлант» Дзержинского района Волгограда. Тогда с дольщиками этого долгостроя лично встретился Андрей Бочаров.

Накануне глава региона заявил, что областной закон, направленный на поддержку социально ответственных застройщиков, готовых достраивать проблемные дома, необходимо совершенствовать: федеральное законодательство не дает регионам полномочия на этот счет, потому следует выходить и на государственный уровень.

Пока же областные власти не оставляют людей наедине с бедой. С 2014 года решаются проблемы долгостроев: за три года в регионе новоселье отметила владельцы квартир в 40 многоэтажках, возведение которых по тем или иным причинам было приостановлено в разные годы. В результате более трех тысяч дольщиков получили свое жилье.

У появления долгостроев всегда есть причины, и в каждом случае — свои. Исправление ситуации может быть связано как с экономическими задачами, например, с возобновлением продаж, так и с наведением порядка в финансовой деятельности кампании. К решению проблемы по конкретным домам подходят индивидуально. Ситуации по каждому долгострою находятся на контроле губернатора, который встречается с дольщиками и принимает решения по их объектам.