Реналь Мязитов покинул посты руководителя СОФЖИ и регионального УКС
Причины ухода руководителя с должности ни в СОФЖИ, ни в УКС не назвали.
Причины ухода руководителя с должности ни в СОФЖИ, ни в УКС не назвали.
Во вторник, 12 сентября, было последним рабочим днем исполнительного директора Самарского областного фонда жилья и ипотеки Реналя Мязитова, сообщает samru.ru.
Как рассказали порталу в фонде, в настоящее время обязанности руководителя СОФЖИ временно исполняет заместитель Мязитова Наталья Ладова.
Также Реналь Мязитов больше не возглавляет региональное Управление капитального строительства. В УКС порталу рассказали, что исполняющим обязанности директора здесь также назначен его заместитель.
Причины ухода руководителя с должности ни в СОФЖИ, ни в УКС не назвали.
Напомним, в конце мая 2017 г. в офисах СОФЖИ и по месту прописки Реналя Мязитова прошли обыски и выемки документов. Эти мероприятия были связаны с уголовным делом по статье «Мошенничество при получении выплат», которое было возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа руководителей ГУП СО «Стройконтроль».