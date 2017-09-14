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10:52 (мск), источник: Volga News

Реналь Мязитов покинул посты руководителя СОФЖИ и регионального УКС

Причины ухода руководителя с должности ни в СОФЖИ, ни в УКС не назвали.

Источник: Reuters

Во вторник, 12 сентября, было последним рабочим днем исполнительного директора Самарского областного фонда жилья и ипотеки Реналя Мязитова, сообщает samru.ru.

Как рассказали порталу в фонде, в настоящее время обязанности руководителя СОФЖИ временно исполняет заместитель Мязитова Наталья Ладова.

Также Реналь Мязитов больше не возглавляет региональное Управление капитального строительства. В УКС порталу рассказали, что исполняющим обязанности директора здесь также назначен его заместитель.

Причины ухода руководителя с должности ни в СОФЖИ, ни в УКС не назвали.

Напомним, в конце мая 2017 г. в офисах СОФЖИ и по месту прописки Реналя Мязитова прошли обыски и выемки документов. Эти мероприятия были связаны с уголовным делом по статье «Мошенничество при получении выплат», которое было возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа руководителей ГУП СО «Стройконтроль».

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