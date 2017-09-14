Евгений Куйвашев признан победителем на выборах свердловского губернатора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Свердловской области в четверг официально объявила врио губернатора Евгения Куйвашева победителем на выборах главы региона. Такое решение было озвучено на заседании облизбиркома, на котором были утверждены результаты выборов, прошедших 10 сентября.

«На основании протокола и сводной таблицы… избирательная комиссия Свердловской области решила: признать избранным на должность губернатора Свердловской области зарегистрированного кандидата Куйвашева Евгения Владимировича, набравшего наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании», — говорится в решении избирательной комиссии.