В Казань прибыл министр промышленности и информатизации Китая Мяо Вэй

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). 13 сентября Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в аэропорту Казани встретил прибывшего в Татарстан министра промышленности и информатизации Китая Мяо Вэя, сообщает пресс-служба республиканского парламента.
В Казани гость примет участие во втором заседании Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности. Его проведут министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и министр промышленности и информатизации Китая Мяо Вэй. В работе заседания также примет участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.
Участники обсудят российско-китайское сотрудничество в области судостроения, автомобилестроения, авиастроения и авиации. Кроме того, планируется рассмотреть возможность участия компаний Китая в развитии кластера по производству алюминиевой продукции высоких переделов на базе Красноярской технологической долины в Восточной Сибири, перенос некоторых энергоинтенсивных производств из Китая в Сибирь. Также участники обсудят вопросы привлечения китайских партнеров для развития инфраструктуры особой экономической зоны «Алабуга».