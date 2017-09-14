В Казань прибыл министр промышленности и информатизации Китая Мяо Вэй

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). 13 сентября Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в аэропорту Казани встретил прибывшего в Татарстан министра промышленности и информатизации Китая Мяо Вэя, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В Казани гость примет участие во втором заседании Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности. Его проведут министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и министр промышленности и информатизации Китая Мяо Вэй. В работе заседания также примет участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.