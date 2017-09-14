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10:54 (мск), источник: Клопс.ru

Под Калининградом проходят учения артиллеристов и мотострелков Балтфлота

В учениях задействованы более тысячи военнослужащих и около 100 единиц военной и спецтехники.

На полигоне в Калининградской области проходят тактические учения артиллеристов и мотострелков Балтийского флота. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

В розыгрыше эпизодов задействованы более тысячи военнослужащих, около 100 единиц военной и спецтехники. Подразделения отработают действия в обороне и наступлении с выполнением различных нормативы по огневой, тактической, инженерной и спецподготовке. На заключительном этапе учений мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения выполнят совместные боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия.

Также к плановым учениям приступили подразделения связи Балтфлота. Они будут применять современные цифровые радиорелейные станции, мобильные комплексы видеоконференцсвязи, новые радиостанции средней и большой мощности и спутниковой связи.

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