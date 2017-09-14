Под Калининградом проходят учения артиллеристов и мотострелков Балтфлота
В учениях задействованы более тысячи военнослужащих и около 100 единиц военной и спецтехники.
В учениях задействованы более тысячи военнослужащих и около 100 единиц военной и спецтехники.
На полигоне в Калининградской области проходят тактические учения артиллеристов и мотострелков Балтийского флота. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.
В розыгрыше эпизодов задействованы более тысячи военнослужащих, около 100 единиц военной и спецтехники. Подразделения отработают действия в обороне и наступлении с выполнением различных нормативы по огневой, тактической, инженерной и спецподготовке. На заключительном этапе учений мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения выполнят совместные боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия.
Также к плановым учениям приступили подразделения связи Балтфлота. Они будут применять современные цифровые радиорелейные станции, мобильные комплексы видеоконференцсвязи, новые радиостанции средней и большой мощности и спутниковой связи.