В мэрии Екатеринбурга сообщили, кто убрал «парковку» у генконсульства США

В Госавтоинспекции пообещали предоставить комментарий позже.

Ранее СМИ сообщали, что знаки исчезли на улице Гоголя в Екатеринбурге, где расположены Генконсульства США и Великобритании.

«Эти дорожные знаки убрали по инициативе ГИБДД», — сказал представитель мэрии.

В Госавтоинспекции пообещали позже прокомментировать эту информацию.

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Как сообщалось ранее, парковки также лишилось генконсульство США в Санкт-Петербурге. На месте нелегальной парковки у здания генконсульства появилась дорожная разметка, обозначающая пешеходный переход и возможность разворота для автомобилей.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

США 31 августа объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрыты генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.