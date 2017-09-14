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10:48 (мск), источник: РИА Новости

В мэрии Екатеринбурга сообщили, кто убрал «парковку» у генконсульства США

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Дорожные знаки, позволяющие американским и британским дипломатам оставлять автомобили на обочине проезжей части, убрали в Екатеринбурге по инициативе ГИБДД, сообщил РИА Новости в четверг представитель мэрии.

В Госавтоинспекции пообещали предоставить комментарий позже.

Ранее СМИ сообщали, что знаки исчезли на улице Гоголя в Екатеринбурге, где расположены Генконсульства США и Великобритании.

«Эти дорожные знаки убрали по инициативе ГИБДД», — сказал представитель мэрии.

В Госавтоинспекции пообещали позже прокомментировать эту информацию.

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Как сообщалось ранее, парковки также лишилось генконсульство США в Санкт-Петербурге. На месте нелегальной парковки у здания генконсульства появилась дорожная разметка, обозначающая пешеходный переход и возможность разворота для автомобилей.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

США 31 августа объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрыты генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приведет условия работы дипмиссий России в США и США в РФ к полному паритету. По данным газеты «Коммерсант», которая ссылается на источники в МИД РФ, американские дипмиссии в Москве и других городах, в частности, могут быть лишены специальных парковочных мест по периметру зданий. Речь может также идти об ограничении числа пунктов въезда в РФ американских дипломатов. Кроме того, рассматривается возможность уменьшения числа американских дипломатов в РФ, которым позволено свободно выезжать за пределы определенной зоны вокруг дипломатических представительств.

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