Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ выяснили, кто стоит за массовыми звонками о минировании в РФ
17 советов от самых старых людей планеты
«Надела платье, как пальто»: светская львица о Светлане Бондарчук
В России изобрели летающий мотоцикл, которому в мире нет аналогов
Родители, спасая сына, вместе с ним упали в кратер вулкана
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
СМИ: разведенная Кети Топурия сфотографировалась топлес
"Забыла купальник": Кабаева из Дома-2 у бассейна
Журнал, назвавший Путина собакой, ответил посольству России
Эрдоган ответил США на критику сделки с Россией
СМИ узнали, откуда поступают звонки о лжеминировании по России
"Забыла купальник": СМИ про Кабаеву из Дома-2
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
17Королевская катастрофа
10:49 (мск), источник: РИА Крым

Сенатор: украинцы боятся правды о Крыме

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости (Крым). На Украине не хотят, чтобы в Европе знали правду о Крыме, и потому делают все для того, чтобы не дать свободы слова крымчанам на различных европейских площадках.

Источник: РИА "Новости"

Такое мнение в комментарии радио Sputnik высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя инцидент с выступлением крымского журналиста Андрея Трофимова на конференции ОБСЕ в Варшаве, где его лишили слова.

По словам Цекова, представители Украины из мероприятия в мероприятие протестуют против выступлений крымчан на конференциях такого уровня.

«Они не хотят, чтобы представители Крыма, особенно журналисты, говорили о том, что на самом деле происходит в Крыму, говорили правду о Крыме. Они же рисуют международному сообществу картину о нарушении прав человека в Крыму, о проблемах, которые есть в Крыму в отношениях с представителями различных национальностей, со свободой слова. Но их действия показывают, что они как раз этой свободы слова не хотят, именно поэтому делают все, чтобы запретить нашим представителям участвовать в мероприятиях, которые проводит ОБСЕ», — подчеркнул сенатор.

Член Совета Федерации РФ считает, что в поведении украинцев по отношению к крымскому журналисту нет ничего оригинального.

«Так уж получилось, что представители Республики Крым если и могут попасть на какие-либо мероприятия, то, в основном, это мероприятия, которые проводятся ОБСЕ», — добавил он.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), на одном из заседаний конференции ОБСЕ в Варшаве по инициативе украинской стороны крымского журналиста, члена Союза журналистов России Андрея Трофимова лишили права слова. По словам самого Трофимова, это произошло в ходе профильного заседания, посвященного свободе СМИ в странах — участницах ОБСЕ. Тем не менее на заседаниях трех секций он выступил с докладом о свободе слова в Крыму.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Журналист из Италии: Крым выглядит так, как будто никогда не был Украиной
На границе с Крымом застрелился украинский солдат
Россия отказывается продавать свою дипсобственность в США
Набиуллина: банк «Открытие» возглавит Михаил Задорнов из ВТБ24
Госдеп одобрил размещение миротворцев на границе РФ и Украины
«Спартак» упустил победу в матче Лиги чемпионов
В СК назвали сумму ущерба от действий замглавы ФСИН Коршунова
Обвиняемый в убийстве Драчева объявлен в международный розыск
Глава Минфина США запрашивал самолет ВВС для медового месяца
Спорт
Играли две слабые команды. Ничья в Мариборе — хороший результат «Спартак» не сумел поддержать почин ЦСКА и стартовал в Лиге Чемпионов гостевой ничьей с «Марибором»
Авто
Jaguar представил универсал XF с роскошнейшей «панорамой» Посмотрите на эту панорамную крышу, одну из самых больших в индустрии — её площадь составляет 1,6 «квадрата»!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Пригороды Петербурга затоварены жильем низкого качества
Для ипотечных заемщиков готовят нововведения
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
Самые необычные храмы мира (фото)
Леди
В моду вошли кожаные чапсы (фото) Редакция «Леди Mail.Ru» поговорила с российскими дизайнерами и байерами о самых интересных тенденциях осени
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь