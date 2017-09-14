Сенатор: украинцы боятся правды о Крыме

Источник: РИА "Новости"

Такое мнение в комментарии радио Sputnik высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя инцидент с выступлением крымского журналиста Андрея Трофимова на конференции ОБСЕ в Варшаве, где его лишили слова.

По словам Цекова, представители Украины из мероприятия в мероприятие протестуют против выступлений крымчан на конференциях такого уровня.

«Они не хотят, чтобы представители Крыма, особенно журналисты, говорили о том, что на самом деле происходит в Крыму, говорили правду о Крыме. Они же рисуют международному сообществу картину о нарушении прав человека в Крыму, о проблемах, которые есть в Крыму в отношениях с представителями различных национальностей, со свободой слова. Но их действия показывают, что они как раз этой свободы слова не хотят, именно поэтому делают все, чтобы запретить нашим представителям участвовать в мероприятиях, которые проводит ОБСЕ», — подчеркнул сенатор.

Член Совета Федерации РФ считает, что в поведении украинцев по отношению к крымскому журналисту нет ничего оригинального.

«Так уж получилось, что представители Республики Крым если и могут попасть на какие-либо мероприятия, то, в основном, это мероприятия, которые проводятся ОБСЕ», — добавил он.