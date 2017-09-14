Сенатор: украинцы боятся правды о Крыме
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости (Крым). На Украине не хотят, чтобы в Европе знали правду о Крыме, и потому делают все для того, чтобы не дать свободы слова крымчанам на различных европейских площадках.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости (Крым). На Украине не хотят, чтобы в Европе знали правду о Крыме, и потому делают все для того, чтобы не дать свободы слова крымчанам на различных европейских площадках.
Такое мнение в комментарии радио Sputnik высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя инцидент с выступлением крымского журналиста Андрея Трофимова на конференции ОБСЕ в Варшаве, где его лишили слова.
По словам Цекова, представители Украины из мероприятия в мероприятие протестуют против выступлений крымчан на конференциях такого уровня.
«Они не хотят, чтобы представители Крыма, особенно журналисты, говорили о том, что на самом деле происходит в Крыму, говорили правду о Крыме. Они же рисуют международному сообществу картину о нарушении прав человека в Крыму, о проблемах, которые есть в Крыму в отношениях с представителями различных национальностей, со свободой слова. Но их действия показывают, что они как раз этой свободы слова не хотят, именно поэтому делают все, чтобы запретить нашим представителям участвовать в мероприятиях, которые проводит ОБСЕ», — подчеркнул сенатор.
«Так уж получилось, что представители Республики Крым если и могут попасть на
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), на одном из заседаний конференции ОБСЕ в Варшаве по инициативе украинской стороны крымского журналиста, члена Союза журналистов России Андрея Трофимова лишили права слова. По словам самого Трофимова, это произошло в ходе профильного заседания, посвященного свободе СМИ в странах — участницах ОБСЕ. Тем не менее на заседаниях трех секций он выступил с докладом о свободе слова в Крыму.