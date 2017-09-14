Глава Воронежской области поручил изучить опыт развития бизнеса в Германии

Источник: Reuters

Губернатор поручил изучить опыт развития малого и среднего предпринимательства в Германии во время встречи с депутатом облдумы, президентом Торгово-промышленной палаты Воронежской области Юрием Гончаровым в среду, 14 сентября. Алексей Гордеев предложил проработать механизм взаимодействия конкурентоспособных предприятий региона с немецкими компаниями.

В мае 2017 года воронежские предприниматели договорились о сотрудничестве с баварскими. Расширение связей Баварии и Воронежской области касается как прихода немецких компаний на воронежскую землю, так и создания новых предприятий в регионе. В июле 2017 года Воронежская область запланировала взаимодействие в сфере экономики с немецкой землей Шлезвиг-Гольштейн. Делегация Воронежской области побывала на этой земле и изучила местные предприятия и организации, производящие оборудование для сельского хозяйства и работающие в сфере нефтехимической, фармацевтической промышленности и вторичной переработки.

Во время рабочей встречи Юрий Гончаров рассказал губернатору Алексею Гордееву о сотрудничестве региона с Италией после заключения соответствующего соглашения. К началу сентября 2017 года регион взаимодействует с двумя итальянскими компаниями. Они планируют запустить в Воронежской области совместные предприятия в сферах нефтегазовой промышленности и климатотехники.