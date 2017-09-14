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11:07 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Глава Воронежской области поручил изучить опыт развития бизнеса в Германии

Механизм взаимодействия разработает Торгово-промышленная палата.

Источник: Reuters

Губернатор поручил изучить опыт развития малого и среднего предпринимательства в Германии во время встречи с депутатом облдумы, президентом Торгово-промышленной палаты Воронежской области Юрием Гончаровым в среду, 14 сентября. Алексей Гордеев предложил проработать механизм взаимодействия конкурентоспособных предприятий региона с немецкими компаниями.

В мае 2017 года воронежские предприниматели договорились о сотрудничестве с баварскими. Расширение связей Баварии и Воронежской области касается как прихода немецких компаний на воронежскую землю, так и создания новых предприятий в регионе. В июле 2017 года Воронежская область запланировала взаимодействие в сфере экономики с немецкой землей Шлезвиг-Гольштейн. Делегация Воронежской области побывала на этой земле и изучила местные предприятия и организации, производящие оборудование для сельского хозяйства и работающие в сфере нефтехимической, фармацевтической промышленности и вторичной переработки.

Во время рабочей встречи Юрий Гончаров рассказал губернатору Алексею Гордееву о сотрудничестве региона с Италией после заключения соответствующего соглашения. К началу сентября 2017 года регион взаимодействует с двумя итальянскими компаниями. Они планируют запустить в Воронежской области совместные предприятия в сферах нефтегазовой промышленности и климатотехники.

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и президент области Венето (Италия) Лука Дзайя подписали соглашение о сотрудничестве 27 июня 2017 года. Регионы договорились о взаимодействии в сферах государственного управления и местного самоуправления, торговли и экономики, здравоохранения, сельского хозяйства, туризма, спорта, образования. Венето — одна из самых экономически развитых областей Италии с высокой степенью концентрации промышленности. По статистическим данным за 2016 год, валовый внутренний продукт (ВВП) Венето составляет 9,4% от ВВП страны. Важное место в экономике Венето занимает агропромышленный комплекс, в том числе животноводство, рыболовство, виноделие. Регион активно продвигает свою продукцию на мировом и европейском рынках.

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