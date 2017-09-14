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10:53 (мск), источник: AmurMedia.ru

Никаких новых назначений в Восточном военном округе не было

Разлетевшийся по СМИ слух прокомментировали в пресс-службе округа.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 14 сентября, AmurMedia.

Появившаяся накануне в СМИ информация о том, что в Восточном военном округе сменился командующий войсками, не подтвердилась. Официальные данные по таким случаям следует уточнять на сайте либо в пресс-службе округа, сообщил корр. ИА AmurMedia начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа Олег Чехов.

Напомним, по сообщению некоторых региональных СМИ, в Восточном военном округе сменился командующий войсками. Действующего генерала-полковника Сергея Суровикина якобы сменил генерал-полковник Герой России Александр Журавлев. Однако подтверждения появившийся слух так и не получил.

— Никаких назначений других командующих в Восточном военном округе не было. Вся официальная информация о назначении первых должностных лиц обычно сразу же появляется на сайте министерства обороны РФ. К тому же никто не мешает вам позвонить и уточнить необходимую информацию в пресс-службе округа, — отметил Олег Чехов.

Как следует из официального сайта министерства обороны Российской Федерации, командующим войсками Восточного военного округа по-прежнему является генерал-полковник Сергей Суровикин.

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