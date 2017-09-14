Никаких новых назначений в Восточном военном округе не было

Появившаяся накануне в СМИ информация о том, что в Восточном военном округе сменился командующий войсками, не подтвердилась. Официальные данные по таким случаям следует уточнять на сайте либо в пресс-службе округа, сообщил корр. ИА AmurMedia начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа Олег Чехов.

Напомним, по сообщению некоторых региональных СМИ, в Восточном военном округе сменился командующий войсками. Действующего генерала-полковника Сергея Суровикина якобы сменил генерал-полковник Герой России Александр Журавлев. Однако подтверждения появившийся слух так и не получил.