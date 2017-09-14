Никаких новых назначений в Восточном военном округе не было
Разлетевшийся по СМИ слух прокомментировали в
Разлетевшийся по СМИ слух прокомментировали в
Хабаровск, 14 сентября, AmurMedia.
Появившаяся накануне в СМИ информация о том, что в Восточном военном округе сменился командующий войсками, не подтвердилась. Официальные данные по таким случаям следует уточнять на сайте либо в
Напомним, по сообщению некоторых региональных СМИ, в Восточном военном округе сменился командующий войсками. Действующего
— Никаких назначений других командующих в Восточном военном округе не было. Вся официальная информация о назначении первых должностных лиц обычно сразу же появляется на сайте министерства обороны РФ. К тому же никто не мешает вам позвонить и уточнить необходимую информацию в
Как следует из официального сайта министерства обороны Российской Федерации, командующим войсками Восточного военного округа