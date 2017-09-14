Минэкономики упрекнули в слабой подготовке к презентации законопроекта

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 14 сен — Sputnik. Депутат мажилиса Майра Айсина указала на слабую подготовку министерства национальной экономики к презентации проекта кодекса кодекса «О таможенном регулировании в Республике Казахстан».

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«Я думаю, что Таможенный кодекс — это очень сложный документ, и поэтому представленные слайды не отражают все полностью, поэтому у всех, кто задает вопросы, возникают уточняющие. Мне кажется, министерству надо было поработать и здесь, на презентации, представить достойный документ, который бы раскрывал все ключевые моменты данного документа. Следующее пожелание, как всегда бывает, — собака зарыта в подзаконных актах, поэтому просьба — параллельно с рассматриваемым документом внести все проекты подзаконных актов, на которые вы будете ссылаться», — сказала депутат мажилиса Майра Айсина на презентации проекта.

Вице-министр национальной экономики Айбатыр Жумагулов пояснил, что основная цель законопроекта — снижение административной нагрузки на бизнес, и отметил три важных для бизнеса показателя: время, деньги, документы.

«Республикой Казахстан было направлено 552 поправки — это 38% всех поправок. Из них было принято 65%. 11 апреля текущего года договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза был подписан. Новый Таможенный кодекс Союза должен вступить в силу с 1 января 2018 года», — сказал он.

Айбатыр Жумагулов, останавливаясь на новшествах во время презентации законопроекта, проинформировал, что в проекте предусмотрен принципиально новый подход к таможенному регулированию — автоматизация бизнес процессов на таможне. Внедряется электронное декларирование. Декларирование на бумаге останется лишь в отдельных случаях, например, при технических сбоях.

«Предусмотрен механизм “единого окна”. Таможенные органы не будут запрашивать документы у декларанта, в случае, когда они могут быть получены из информационных систем государственных органов. Реализация этих двух положений позволит осуществлять автоматический выпуск товаров», — сказал Жумагулов.

Помимо акцента на информационные технологии, по его словам, появился ряд возможностей, позволяющих участникам внешнеэкономической деятельности оптимизировать свои расходы. К примеру, получить отсрочку по таможенным пошлинам — государство дает право декларанту воспользоваться отсрочкой на месяц — с уплатой процентов. В отдельных случаях предоставляется рассрочка до шести месяцев — без уплаты процентов.