Стало известно, как отметит свой юбилей Владимир Миклушевский

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Серьёзную дату собирается отметить губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Завтра, 15 сентября, ему исполнится 50 лет, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Эта пятница станет особенной для Владимира Миклушевского, который уже пять лет руководит Приморским краем. На этот раз он будет принимать поздравления с юбилеем — пятидесятилетием, при этом не собирается устраивать пышных торжеств. Пресс-секретарь главы региона Олеся Ясевич отметила в беседе с корреспондентом редакции, что Миклушевский сейчас находится в Приморье. 15 сентября у него запланированы обычные рабочие мероприятия, а вечер он хочет провести в кругу семьи — с женой Ириной и сыном Дмитрием.

Ранее губернатор рассказывал журналистам о коронном блюде своей супруги. Также Владимир Владимирович любит приготовленные ею блины.

Будущий глава региона родился 15 сентября 1967 года в Свердловске, в семье инженеров. Отец губернатора — из Приморья (Сучана, который позднее переименовали в город Партизанск). В 1990 году Миклушевский окончил с отличием Московский институт стали и сплавов по специальности «инженер-металлург». Имеет учёную степень — доктор технических наук. Работал там же, в МИСиС, затем руководил департаментом прогнозирования и организации бюджетного процесса Министерства образования и науки РФ. С 1 сентября 2008 года был заместителем министра, а в октябре 2010 года по решению Владимира Путина переехал во Владивосток — стал ректором Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Далее был назначен и. о. губернатора 28 февраля 2012 года, а 16 марта того же года официально наделён полномочиями.