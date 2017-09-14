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12:43 (мск), источник: Калининград.Ru

Машков: Мне не нравятся «стеклярусы» в центре Калининграда

Советник губернатора считает, что современные здания нужно строить в новых районах.

Источник: Калининград.Ru

Советник губернатора Владимир Машков выступил против строительства современных стеклянных зданий в центре Калининграда. Об этом он заявил в эфире программы «Авторитет с Еленой Воловой» на радио «Комсомольская правда».

Мне не нравится, это субъективное мнение, когда в центре города ставят современные коробки — «стеклярусы» я их называю. Надо, наверное, архитекторам более внимательно работать и сохранять исторический образ центра города, а новые районы — это уже новые районы, — сказал Машков.

Советник губернатора привёл в пример западных архитекторов, которые сумели спасти европейские города от таких застроек. «Если они и есть, то это сити-центры, как в Берлине. Это совершенно в другом месте, но не в центре», — заключил Владимир Машков.

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