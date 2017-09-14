Машков: Мне не нравятся «стеклярусы» в центре Калининграда
Советник губернатора считает, что современные здания нужно строить в новых районах.
Советник губернатора считает, что современные здания нужно строить в новых районах.
Советник губернатора Владимир Машков выступил против строительства современных стеклянных зданий в центре Калининграда. Об этом он заявил в эфире программы «Авторитет с Еленой Воловой» на радио «Комсомольская правда».
Мне не нравится, это субъективное мнение, когда в центре города ставят современные коробки — «стеклярусы» я их называю. Надо, наверное, архитекторам более внимательно работать и сохранять исторический образ центра города, а новые районы — это уже новые районы, — сказал Машков.
Советник губернатора привёл в пример западных архитекторов, которые сумели спасти европейские города от таких застроек. «Если они и есть, то это