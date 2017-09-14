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15:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Депутаты гордумы отказали воронежцам в проведении конференции о выборах мэра

Депутаты Воронежского городской думы отклонили обращение инициативной группы о проведении конференции по вопросу выборов мэра.

Источник: РИА "Воронеж"

Из 526 жителей, подписавшихся под обращением, 30 отозвали свои подписи, сообщается в служебной записке и.о. руководителя управления правовой и экономической экспертизы Максима Анищенко к председателю гордумы Владимиру Ходыреву, которая есть в распоряжении РИА «Воронеж». Записка датируется понедельником, 11 сентября.

Заявление о конференции поступило в думу 16 июня 2017 года. Граждане хотели провести конференцию для обсуждения изменений в процедуре выборов мэра. К заявлению было приложено 526 подписей в поддержку собрания. Две недели спустя один из воронежцев, расписавшихся в подписном листе, сообщил, что «был введен в заблуждение лицами, осуществлявшими сбор подписей». Горожанин думал, что его просят поддержать выдвижение кандидата на дополнительных выборах в органы местного самоуправления.

Представители Воронежской городской думы решили провести проверку достоверности остальных подписей. Они направили письма 50 жителям, подписавшим обращение. Их спросили, действительно ли они ставили подпись и был ли им ясен смысл вопроса, заданного инициативной группой. В гордуму поступили 32 ответа. Об отзыве своих подписей сообщили 30 человек. Они попросили считать их подписи недействительными.

Таким образом, число действительных подписей под обращением сократилось до 497. Однако в соответствии с положением о собраниях и конференциях, которое утвердили депутаты гордумы в 2016 году, инициативная группа должна собрать более 500 подписей. Поэтому дума отклонила инициативу.

Контекст

Депутаты гордумы проголосовали за упразднение прямых выборов мэра Воронежа 21 декабря 2016 года. Инициативу поддержали 27 участников голосования, только шесть высказались против.

Инициаторами отмены прямых всенародных выборов мэра Воронежа стали депутаты гордумы Александр Головин, Олег Захаров и Николай Гребенкин. С предложением внести поправки в устав Воронежа, определяющие порядок выбора градоначальника, парламентарии выступили в конце октября. Парламентарии объяснили инициативу экономией бюджетных средств. По их мнению, отмена выборов гарантирует, что во главе Воронежа «будет стоять профессионал». Функции мэра не будут расщепляться между сити-менеджером (главой администрации) и утверждаемым думой главой города, исполняющим в первую очередь представительские функции. Список претендентов на мэрское кресло будет утверждать комиссия из депутатов гордумы и членов областного правительства. После проведения публичных слушаний — независимо от их исхода — за поправки в устав Воронежа проголосуют депутаты гордумы.

Депутат от фракции КПРФ Константин Ашифин назвал решение серьезной ошибкой. По его словам, эта дума войдет в историю как отнявшая у горожан право выбирать мэра.

В то же время глава города Александр Гусев отметил, что отмена выборов не станет трагедией для Воронежа. Губернатор Алексей Гордеев поддержал инициативу депутатов, констатировав постоянное снижение интереса избирателей к выборам, в особенности к городским. Между тем, согласно соцопросу, проведенному социологами института общественного мнения «Квалитас в июне 2017 года, почти 70% воронежцев хотят возвращения прямых выборов мэра.

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