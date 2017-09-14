Дубровский намерен трудоустроить 50% инвалидов в Челябинской области

Губернатор Борис Дубровский намерен дать работу 50% инвалидов трудоспособного возраста — соответствующее поручение глава региона дал в рамках совещания по обеспечению занятости людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным Пенсионного фонда России, численность инвалидов трудоспособного возраста в Челябинской области составляет порядка 68 тыс. человек. Из них трудоустроено всего 22,4%.

«Минтруда России обозначил задачу довести к 2020 году этот показатель до 50% от числа всех трудоспособных инвалидов. И мы, несомненно, должны достичь этих показателей. Добиться этого можно только совместными усилиями. Во многом нужно желание самих инвалидов получать востребованные профессиональные компетенции. Необходимо преодолевать стереотипы работодателей о профпригодности инвалидов. Активней использовать меры господдержки в обучении и трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья», — заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Начальник Главного управления по труду и занятости населения региона Владислав Смирнов отметил, что из 68 тыс. инвалидов трудоспособного возраста в Челябинской области 53% составляет молодежь (36 тыс. человек), 20% из них трудоустроены. В 2017 году в регионе впервые реализуются дополнительные меры по стимулированию работодателей к трудоустройству инвалидов.

Подростки устроили митинг в поддержку инвалидов возле Заксобрания в Челябинске.

Главными проблемами в трудоустройстве инвалидов, по мнению Владислава Смирнова, является отсутствие индивидуального обучения людей среднего и старшего возраста.

Руководители общественных организаций инвалидов Елена Куртеева и Евгений Безруков сообщили о необходимости создания службы помощи по сопровождению инвалидов при трудоустройстве. Также, по их мнению, нужно проводить разъяснительную работу с руководителями предприятий, готовых принять на работу людей с ОВЗ.