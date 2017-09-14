Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Страшная "украинская месть" России — больше уже не шутка
9 советов тем, кто любит поесть и хочет сохранить фигуру
«Надела платье, как пальто»: светская львица о Светлане Бондарчук
Туроператоры заявили об отправке россиян на отдых по 100 руб.
Родители, спасая сына, вместе с ним упали в кратер вулкана
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
"Мне сейчас очень сложно": Блёданс о расставании с мужем
СМИ: разведенная Топурия фотографируется топлес
Захарова прокомментировала приговор россиянина к смертной казни
Родители, спасая сына, упали в кратер вулкана
48-летняя Блёданс комментирует развод с 35-летним мужем - СМИ
Кабаева из Дома-2 позирует без купальника - СМИ
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
17Королевская катастрофа
12:00 (мск), источник: dostup1.ru

Дубровский намерен трудоустроить 50% инвалидов в Челябинской области

Соответствующее поручение глава региона дал в рамках совещания по обеспечению занятости людей с ограниченными возможностями здоровья.

Губернатор Борис Дубровский намерен дать работу 50% инвалидов трудоспособного возраста — соответствующее поручение глава региона дал в рамках совещания по обеспечению занятости людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным Пенсионного фонда России, численность инвалидов трудоспособного возраста в Челябинской области составляет порядка 68 тыс. человек. Из них трудоустроено всего 22,4%.

«Минтруда России обозначил задачу довести к 2020 году этот показатель до 50% от числа всех трудоспособных инвалидов. И мы, несомненно, должны достичь этих показателей. Добиться этого можно только совместными усилиями. Во многом нужно желание самих инвалидов получать востребованные профессиональные компетенции. Необходимо преодолевать стереотипы работодателей о профпригодности инвалидов. Активней использовать меры господдержки в обучении и трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья», — заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Начальник Главного управления по труду и занятости населения региона Владислав Смирнов отметил, что из 68 тыс. инвалидов трудоспособного возраста в Челябинской области 53% составляет молодежь (36 тыс. человек), 20% из них трудоустроены. В 2017 году в регионе впервые реализуются дополнительные меры по стимулированию работодателей к трудоустройству инвалидов.

Подростки устроили митинг в поддержку инвалидов возле Заксобрания в Челябинске.

Главными проблемами в трудоустройстве инвалидов, по мнению Владислава Смирнова, является отсутствие индивидуального обучения людей среднего и старшего возраста.

Руководители общественных организаций инвалидов Елена Куртеева и Евгений Безруков сообщили о необходимости создания службы помощи по сопровождению инвалидов при трудоустройстве. Также, по их мнению, нужно проводить разъяснительную работу с руководителями предприятий, готовых принять на работу людей с ОВЗ.

Борис Дубровский поручил организовать дополнительное трудоустройство инвалидов в подведомственных организациях и проработать этот вопрос на 2018 год.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 На кунашакских врачей, не заметивших аппендицит у ребенка, завели дело
Пенсионерка из Еманжелинска засудила УК за резкий скачок напряжения
Россия отказывается продавать свою дипсобственность в США
Набиуллина: банк «Открытие» возглавит Михаил Задорнов из ВТБ24
Госдеп одобрил размещение миротворцев на границе РФ и Украины
СМИ: 90% звонков о «минировании» в России поступили с Украины
В СК назвали сумму ущерба от действий замглавы ФСИН Коршунова
Сборная России опустилась на 64-е место в рейтинге ФИФА
Глава Минфина США запрашивал самолет ВВС для медового месяца
Спорт
Играли две слабые команды. Ничья в Мариборе — хороший результат «Спартак» не сумел поддержать почин ЦСКА и стартовал в Лиге Чемпионов гостевой ничьей с «Марибором»
Авто
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России Пять из пяти важнейших для россиян премьер немецкой выставки — кроссоверы и внедорожники. Совпадение?
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Московскую реновацию могут отдать туркам
Цены на новостройки упали до рекордного уровня
Для ипотечных заемщиков готовят нововведения
Проблемы ипотечников решит специальная комиссия
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь