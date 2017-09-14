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12:47 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов: Татарстан дорожит высоким уровнем отношений с Китаем

По словам Президента РТ, республика уделяет особое внимание расширению всесторонних контактов с Китаем, направленных на укрепление дружбы РФ и КНР.

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). Сегодня в Казанском Кремле Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром промышленности и информатизации Китайской Народной Республики Мяо Вэем, сообщает пресс-служба лидера республики.

Напомним, Мяо Вэй прибыл в Казань для участия во втором заседании Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности, которое пройдет сегодня в Казанской ратуше.

Рустам Минниханов подчеркнул, что российско-китайские отношения носят характер всестороннего стратегического сотрудничества. В частности, поддерживается постоянный политический диалог на высшем уровне, страны имеют единые позиции по актуальным международным и региональным вопросам.

По словам Президента РТ, Китай — крупнейший торговый партнер России. В 2016 году товарооборот достиг 66 млрд долларов, а в первом полугодии текущего года рост составил 35 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Мы дорожим нынешним высоким уровнем отношений с Китаем и уделяем особое внимание расширению наших всесторонних контактов, которые направлены на укрепление дружбы и взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, — сказал Рустам Минниханов. — Татарстан активно сотрудничает с китайскими партнерами. По итогам прошлого года татарстано-китайский товарооборот вырос в 1,4 раза и составил 372 млн долларов. В первом полугодии 2017 года наша торговля выросла уже в 1,75 раза».

Лидер Татарстана сообщил, что сегодня в Пекине действует торгово-экономическое представительство республики, в Казани работает Генеральное консульство КНР. Подписаны и реализуются соглашения с рядом китайских провинций, компаний и вузов.

Он также добавил, что совместно с китайскими партнерами в Татарстане реализованы несколько крупных проектов. Так, в Менделеевске при участии Китайской национальной химико-инженерной корпорации построен завод по производству минеральных удобрений «Аммоний». Корпорация «Хайер» запустила в Татарстане предприятие по выпуску холодильников и планирует в перспективе открыть на территории республики индустриальный парк. С Тяньцзинской зоной экономического и технического развития ведется работа над созданием совместного предприятия для развития третьей очереди ОЭЗ «Алабуга».

Помимо этого, Рустам Минниханов обозначил перспективы для развития сотрудничества между Татарстаном и Китаем в области нефтехимии, машиностроения, информатизации, сельского хозяйства, строительства, здравоохранения, науки, образования, туризма и др.

В свою очередь Мяо Вэй отметил важность сотрудничества Татарстана с Китаем для развития двусторонних российско-китайских отношений.

Во время своего визита в Казань министр промышленности и информатизации Китая Мяо Вэй планирует посетить технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк», Казанский федеральный университет, дом-музей В. И. Ленина и осмотреть производственные линии Казанского вертолетного завода.

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