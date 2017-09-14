Рустам Минниханов: Татарстан дорожит высоким уровнем отношений с Китаем
По словам Президента РТ, республика уделяет особое внимание расширению всесторонних контактов с Китаем, направленных на укрепление дружбы РФ и КНР.
По словам Президента РТ, республика уделяет особое внимание расширению всесторонних контактов с Китаем, направленных на укрепление дружбы РФ и КНР.
(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). Сегодня в Казанском Кремле Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром промышленности и информатизации Китайской Народной Республики Мяо Вэем, сообщает
Напомним, Мяо Вэй прибыл в Казань для участия во втором заседании
Рустам Минниханов подчеркнул, что
По словам Президента РТ, Китай — крупнейший торговый партнер России. В 2016 году товарооборот достиг 66 млрд долларов, а в первом полугодии текущего года рост составил 35 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Мы дорожим нынешним высоким уровнем отношений с Китаем и уделяем особое внимание расширению наших всесторонних контактов, которые направлены на укрепление дружбы и взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, — сказал Рустам Минниханов. — Татарстан активно сотрудничает с китайскими партнерами. По итогам прошлого года
Он также добавил, что совместно с китайскими партнерами в Татарстане реализованы несколько крупных проектов. Так, в Менделеевске при участии Китайской национальной
Помимо этого, Рустам Минниханов обозначил перспективы для развития сотрудничества между Татарстаном и Китаем в области нефтехимии, машиностроения, информатизации, сельского хозяйства, строительства, здравоохранения, науки, образования, туризма и др.
В свою очередь Мяо Вэй отметил важность сотрудничества Татарстана с Китаем для развития двусторонних
Во время своего визита в Казань министр промышленности и информатизации Китая Мяо Вэй планирует посетить технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк», Казанский федеральный университет,