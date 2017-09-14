Дмитрий Медведев в свой день рождения поздравил Евгения Куйвашева
Председатель политической партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поздравил лидера Свердловской области Евгения Куйвашева с избранием на выборах губернатора Свердловской области.
Председатель политической партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поздравил лидера Свердловской области Евгения Куйвашева с избранием на выборах губернатора Свердловской области.
«За время работы в качестве губернатора Свердловской области Вы зарекомендовали себя компетентным руководителем, который хорошо понимает проблемы региона и может предложить их эффективное решение», — отметил в письме Медведев.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что доверие жителей Свердловской области, оказанное Евгению Куйвашеву на выборах, — это еще одно подтверждение эффективности управления регионом.
«Рассчитываю, что Ваша работа на ответственном государственном посту послужит повышению уровня жизни людей, стабильному развитию Свердловской области», — подчеркнул председатель партии.
Напомним, что Президент России Владимир проведёт встречу с Евгением Куйвашевым и другими избранными главами регионов. Встреча может состояться
Добавим, что Медведев отмечает сегодня день рождения —