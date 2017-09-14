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12:20 (мск), источник: Nakanune.ru

Дмитрий Медведев в свой день рождения поздравил Евгения Куйвашева

Председатель политической партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поздравил лидера Свердловской области Евгения Куйвашева с избранием на выборах губернатора Свердловской области.

Источник: РИА "Новости"

«За время работы в качестве губернатора Свердловской области Вы зарекомендовали себя компетентным руководителем, который хорошо понимает проблемы региона и может предложить их эффективное решение», — отметил в письме Медведев.

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Дмитрий Медведев подчеркнул, что доверие жителей Свердловской области, оказанное Евгению Куйвашеву на выборах, — это еще одно подтверждение эффективности управления регионом.

«Рассчитываю, что Ваша работа на ответственном государственном посту послужит повышению уровня жизни людей, стабильному развитию Свердловской области», — подчеркнул председатель партии.

Напомним, что Президент России Владимир проведёт встречу с Евгением Куйвашевым и другими избранными главами регионов. Встреча может состояться 20—21 сентября, при этом российский президент побеседует не только с теми, кто впервые избрался на пост губернатора, но и с главами, прошедшими на новый срок.

Добавим, что Медведев отмечает сегодня день рождения — премьер-министру исполнилось 52.

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