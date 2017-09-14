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13:13 (мск), источник: Югополис

Полномочия мэра Анапы Сергеева будут прекращены 15 сентября

В этот же день на внеочередной сессии городского Совета депутаты рассмотрят вопрос о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность нового главы города.

С 3 августа курортом руководит Юрий Поляков в статусе исполняющего обязанности главы. Как сообщал «Югополис», в этот день тогдашний мэр Анапы Сергей Сергеев ушел в отпуск, чтобы принять участие в выборах в ЗСК.

Однако с его участием в выборах не все пошло гладко. Сергеев собирался стать депутатом по Южному одномандатному избирательному округу № 27, а также войти в партийный список «Единой России». Однако в качестве кандидата в ЗСК по округу он не был зарегистрирован. Причины этого не озвучивались. По официальной версии, после этого он должен был укреплять позиции своей партии, работая как кандидат-списочник.

В Анапе многие считают что одной из причин отказа Сергееву в регистрации по округу мог стать произошедший незадолго до этого инцидент с задержанием руководителя руководителя МУП «Объединение курортных услуг» Дмитрия Попандопуло, сопровождавшийся фотографиями, на которых Попандопуло был изображен в наручниках и в окружении пачек с банкнотами. Местные ресурсы называли Попандопуло, работавшего в МУП «ОКУ» последние 4 года, одним из ближайших сподвижников Сергея Сергеева. Он первым из официальных лиц прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о задержании, выразив свое возмущение распространением этой информации.

По общепризнанному мнению, есть все основания считать, что Юрий Поляков имеет приоритетные шансы стать следующим мэром Анапы. Ранее он возглавлял департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя региона.

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