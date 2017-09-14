Самарские депутаты завернули инициативу мэрии о платных парковках

Источник: Агентство «Москва»

На заседании комитета Самарской губернской думы по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи заместитель руководителя департамента транспорта мэрии Самары Инесса Завалищина отстаивала законопроект, ссылаясь на опыт Москвы, Санкт-Петербурга, Татарии, Свердловской, Белгородской, Тульской, Калужской областей и Ставропольского края. Она озвучила позицию мэрии — наделить полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях должностных лиц административных комиссий. Штрафные санкции для автовладельцев, которые не заплатят за платное парковочное место на дороге общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, предусмотрены в размере 1000 рублей. Это за первое нарушение, за повторное — 2000 рублей.

Как выяснилось в ходе обсуждения, вопрос создания платных парковок в историческом центре Самары пока ещё в стадии проработки, инвесторов пока не нашли. В итоге, по общему мнению членов комитета, законопроект решено завернуть в городскую администрацию на доработку.

Стоит отметить, что самарские депутаты намерены заявить о своей законотворческой деятельности на уровне Совета Федерации РФ. Правовое управление аппарата думы разработало поправки к федеральному закону «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Власти Самары считают, что платные парковки необходимы для улучшения инвестиционного климата и подготовке города к чемпионату мира по футболу-2018.

«В пояснительной записке к законопроекту указывается на то, что одной из причин плохого состояния автомобильных дорог является отсутствие взаимодействия между владельцами инженерных коммуникаций и владельцами автомобильных дорог при осуществлении работ по прокладке, переносу или переустройству инженерных коммуникаций, а также реконструкции или капитальному ремонту автомобильной дороги, ее участков. Законопроект уточняет процедуру согласования владельцами инженерных коммуникаций своих работ. Предлагается законодательно предусмотреть обязанность владельцев автомобильных дорог и владельцев инженерных коммуникаций информировать друг друга о предстоящих работах и сроках их выполнения не менее чем за три месяца до планируемого их начала. Именно такая мера сможет обеспечить согласованные действия всех заинтересованных сторон и позволит оптимально эффективно выполнять как дорожные работы, так и работы по модернизации инженерных коммуникаций», — пояснили в транспортном комитете регионального парламента.

Депутатами принято решение направить законопроект в Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ для дачи экспертного заключения.

Вопрос создания платных парковок в историческом центре Самары пока ещё в стадии проработки, инвесторов пока не нашли.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Самары заявили, что платные парковки необходимы для улучшения инвестиционного климата и подготовке города к чемпионату мира по футболу-2018. В августе глава Самары Олег Фурсов доложил на совещании в облправительстве, что проект по созданию в городе платных парковок выходит на финальную стадию.

«Если дума поддержит наши поправки, то мы сможем в ближайшее время выйти на концессионный конкурс. Весь пакет документов уже собран. Мы подробно изучили чужие ошибки и разумно подходим к реализации этого проекта», — пояснил Олег Фурсов, пообещав, что автолюбители, работающие или проживающие в зоне платной парковки, будут иметь возможность парковаться бесплатно.