VI Международный бизнес-саммит открылся на Нижегородской ярмарке
VI Международный
VI Международный
Как сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, в этом году в саммите принимают участие представители 34 иностранных государств и 37 регионов России.
«За шесть лет из регионального форума наш саммит превратился в полноценную международную площадку, где могут встретиться представители бизнеса и власти. В этом году здесь пройдет около 70 конгрессных мероприятий, в которых примут участие более 12 тысяч человек», — отметил глава региона.
Как сообщалось ранее, в рамках VI Международного
Кроме того, на саммите будет подписано соглашение о взаимном сотрудничестве со службой занятости населения Нижегородской области и пятью крупными нижегородскими компаниями. Предметом данного соглашения является оказание работодателям региона содействия в подборе и переквалификации сотрудников.