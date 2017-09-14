VI Международный бизнес-саммит открылся на Нижегородской ярмарке

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, в этом году в саммите принимают участие представители 34 иностранных государств и 37 регионов России.

«За шесть лет из регионального форума наш саммит превратился в полноценную международную площадку, где могут встретиться представители бизнеса и власти. В этом году здесь пройдет около 70 конгрессных мероприятий, в которых примут участие более 12 тысяч человек», — отметил глава региона.

Как сообщалось ранее, в рамках VI Международного бизнеса-саммита, который будет проходить в Нижнем Новгороде 14—16 сентября , правительство Нижегородской области планирует подписать семь по инвестиционным проектам на общую сумму 28 млрд рублей. Количество создаваемых рабочих мест — около трёх тысяч.