Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Польша присоединилась к языковой войне против Украины
17 советов от самых старых людей планеты
Россиянка нашла в своей квартире тайник времен Николая II
Журнал, назвавший Путина собакой, ответил посольству России
Родители, спасая сына, вместе с ним упали в кратер вулкана
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
СМИ: Страшная "украинская месть" России — больше уже не шутка
Швеция сменила курс и ответит РФ ударом на удар
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
"Он меня бросил, чтоб я была счастлива": Блёданс о разводе
СМИ: разведенная Топурия фотографируется топлес
Журнал, назвавший Путина собакой, ответил посольству России
Эрдоган ответил США на критику сделки с Россией
48-летняя Блёданс комментирует развод с 35-летним мужем - СМИ
Кабаева из Дома-2 позирует без купальника - СМИ
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
13:38 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

VI Международный бизнес-саммит открылся на Нижегородской ярмарке

VI Международный бизнес-саммит открылся на Нижегородской ярмарке. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород», присутствующий на церемонии открытия саммита, 14 сентября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, в этом году в саммите принимают участие представители 34 иностранных государств и 37 регионов России.

«За шесть лет из регионального форума наш саммит превратился в полноценную международную площадку, где могут встретиться представители бизнеса и власти. В этом году здесь пройдет около 70 конгрессных мероприятий, в которых примут участие более 12 тысяч человек», — отметил глава региона.

Как сообщалось ранее, в рамках VI Международного бизнеса-саммита, который будет проходить в Нижнем Новгороде 14—16 сентября, правительство Нижегородской области планирует подписать семь по инвестиционным проектам на общую сумму 28 млрд рублей. Количество создаваемых рабочих мест — около трёх тысяч.

Кроме того, на саммите будет подписано соглашение о взаимном сотрудничестве со службой занятости населения Нижегородской области и пятью крупными нижегородскими компаниями. Предметом данного соглашения является оказание работодателям региона содействия в подборе и переквалификации сотрудников.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Россия отказывается продавать свою дипсобственность в США
СМИ: почти все звонки о «минировании» в РФ поступили с Украины
Госдеп одобрил размещение миротворцев на границе РФ и Украины
Набиуллина: банк «Открытие» возглавит Михаил Задорнов из ВТБ24
В СК назвали сумму ущерба от действий замглавы ФСИН Коршунова
Сборная России установила антирекорд в рейтинге ФИФА
Глава Минфина США запрашивал самолет ВВС для медового месяца
Спорт
Промесозависимость и гармошка. 5 выводов по игре «Спартака» Не все, конечно, плохо, но и хорошего мало
Авто
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России Пять из пяти важнейших для россиян премьер немецкой выставки — кроссоверы и внедорожники. Совпадение?
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Тест: Сколько стоит недвижимость?
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Московскую реновацию могут отдать туркам
В Москве дорожает аренда квартир
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь