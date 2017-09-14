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13:22 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов подписал Указ о мерах по развитию государственных языков Башкортостана и языков народов республики

УФА, 14 сен 2017. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подписал Указ о мерах по развитию государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан.

Документ подписан в соответствии со статьей 68 Конституции Российской Федерации и в целях реализации статьи 54 Конституции Республики Башкортостан. Статья гарантирует равные права на сохранение родного языка народов, проживающих на её территории, создания условий для свободного изучения государственных языков Республики Башкортостан, обеспечения эффективности и доступности системы изучения башкирского языка и языков народов Республики Башкортостан, совершенствования условий для развития кадрового и методического потенциала в этой сфере по итогам рассмотрения предложений Ассамблеи народов Республики Башкортостан и Всемирного курултая башкир.

Указом учреждены гранты Главы республики для реализации проектов, направленных на сохранение, пропаганду и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан.

В документе также отмечена целесообразность создания Фонда по сохранению и развитию башкирского языка.

Правительству РБ поручено до 1 февраля 2018 года разработать и утвердить госпрограмму по сохранению и развитию государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан с подпрограммами «Башкирский язык», «Русский язык» и «Родные языки», а также определить источники финансирования расходов, связанных с реализацией Указа.

Общественной палате РБ совместно с Ассамблеей народов Республики Башкортостан рекомендовано осуществлять общественный мониторинг реализации федерального и республиканского законодательства в сфере языковой политики.

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