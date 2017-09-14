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13:09 (мск), источник: АиФ Волгоград

Депутаты волгоградской облдумы не стали обсуждать перевод стрелок часов

Народные избранники рассмотрят вопрос позже.

Депутаты Волгоградской областной Думы не стали обсуждать изменение часового пояса на проходящем сегодня первом после летних каникул заседании.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», по мнению народных избранников, вопрос требует еще некоторого изучения и рассмотрения думскими комитетами. Депутаты приняли решение обсудить его позже.

Напомним, что волгоградцы уже неоднократно подписывали петиции об изменении часового пояса, заявляя, что депутаты не хотят заниматься этим вопросом.

Напомним, что областной комитет по охране здоровья занимается изучением вопроса о возможном выходе из московского часового пояса с марта прошлого года.

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