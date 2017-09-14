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13:30 (мск), источник: Nakanune.ru

Мэр Нижнего Тагила выступил против отмены прямых выборов главы города

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов категорически против отмены прямых выборов главы. Он считает, что этот вопрос должны решать не депутаты заксобрания Свердловской области, а жители города, в крайнем случае — депутаты заксобрания, представляющие Нижний Тагил, или депутаты гордумы.

Источник: Nakanune.ru

Об этом Сергей Носов сказал на сегодняшней пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

«В нижнем Тагиле это (отмена прямых выборов, — прим. Накануне.RU) не планируется. Это неправильно, это ошибка, которая аукнется в недалёком будущем. У нас на Дне танкиста был глава Волгограда, он рассказал, через что им пришлось пройти. Я лично категорически против отмены прямых выборов. Демократичнее будет предоставить право решать, какая система власти будет в городе, не депутатам заксобрания, неправильно, если решать будут только они. Нужно дать право выбора депутатам заксобрания от Нижнего Тагила, либо депутатам гордумы, либо самим жителям города», — сказал Сергей Носов.

В кулуарах мэр Тагила рассказал, что, судя по сообщениям СМИ, Екатеринбургская городская дума близка к принятию решения об отмене прямых выборов.

«Это их право. Тагил более консервативен, я думаю, что тагильская дума будет против. Я высказываю свою позицию как избиратель, как человек, имеющий опыт руководства и крупными предприятиями. Неправильно отменять прямые выборы, надо уважать людей, которые хотят высказаться. На данный момент сказать, что Тагил не хочет прямых выборов главы, будет довольно сложно, поэтому я не думаю, что на этот шаг кто-то пойдет, а если пойдет, я буду готов критиковать. Думаю, Тагил с этим согласится», — добавил Носов.

Кроме того, он призвал сохранить партийные списки на выборах в гордуму, «нет смысла постоянно менять правила выборов». Партия набрала 57% голосов, тогда как политологи прогнозировали 40%. Кроме того, мандаты разыгрывались в одномандатных округах.

«Если кого-то результаты обескуражили, если Тагил выпадает из чьего-то опыта, то просьба не обессудьте! Я считаю, что партийные списки нужны, более того, возможны. А попытки каждый год, а то и каждый выборный сезон менять правила, уже по третьему кругу… Нужно работать, и люди оценят вне зависимости от того, по партийному ли списку шли ли команды, по одномандатному ли принципу. Можно по-разному расставлять мебель, но главное результат и работа. Президент нацеливает на конкретную работу, на небоязнь общения с людьми, и тогда, наверное, результат будет», — сказал Сергей Носов.

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