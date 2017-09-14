Мэр Нижнего Тагила выступил против отмены прямых выборов главы города

Источник: Nakanune.ru

Об этом Сергей Носов сказал на сегодняшней пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

«В нижнем Тагиле это (отмена прямых выборов, — прим. Накануне.RU) не планируется. Это неправильно, это ошибка, которая аукнется в недалёком будущем. У нас на Дне танкиста был глава Волгограда, он рассказал, через что им пришлось пройти. Я лично категорически против отмены прямых выборов. Демократичнее будет предоставить право решать, какая система власти будет в городе, не депутатам заксобрания, неправильно, если решать будут только они. Нужно дать право выбора депутатам заксобрания от Нижнего Тагила, либо депутатам гордумы, либо самим жителям города», — сказал Сергей Носов.

В кулуарах мэр Тагила рассказал, что, судя по сообщениям СМИ, Екатеринбургская городская дума близка к принятию решения об отмене прямых выборов.

«Это их право. Тагил более консервативен, я думаю, что тагильская дума будет против. Я высказываю свою позицию как избиратель, как человек, имеющий опыт руководства и крупными предприятиями. Неправильно отменять прямые выборы, надо уважать людей, которые хотят высказаться. На данный момент сказать, что Тагил не хочет прямых выборов главы, будет довольно сложно, поэтому я не думаю, что на этот шаг кто-то пойдет, а если пойдет, я буду готов критиковать. Думаю, Тагил с этим согласится», — добавил Носов.

Кроме того, он призвал сохранить партийные списки на выборах в гордуму, «нет смысла постоянно менять правила выборов». Партия набрала 57% голосов, тогда как политологи прогнозировали 40%. Кроме того, мандаты разыгрывались в одномандатных округах.