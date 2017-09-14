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15:24 (мск), источник: Деловое сообщество

На месте ростовского аэропорта появится жилой район на 150 тыс человек

С декабря самолеты будут отправляться из «Платова».

Источник: РИА "Новости"

После переезда действующего аэропорта на проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону в «Платов» на его месте появится новый жилой район на 150 тыс человек. Об этом на торжественном собрании, посвященном 80-летнему юбилею Ростовской области, рассказал губернатор Василий Голубев.

«Думаю, что это будет не только новым жильем, но и новым качеством жизни», — отметил глава региона. По его словам, объем ввода жилья в регионе за последние 17 лет вырос в 2,5 раза.

Ранее стало известно, что инвестиции в строительство нового микрорайона составят 156 млрд руб. Планировалось также сделать из действующей взлетно-посадочной полосы огромную пешеходную зону, которая станет изюминкой нового района.

Напомним, в декабре нынешнего года ростовский аэропорт будет закрыт, а рейсы будут организованы из новой авиагавани «Платов», которая сейчас строится недалеко от станицы Грушевской в Аксайском районе области.

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