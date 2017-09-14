На месте ростовского аэропорта появится жилой район на 150 тыс человек
С декабря самолеты будут отправляться из «Платова».
С декабря самолеты будут отправляться из «Платова».
После переезда действующего аэропорта на проспекте Шолохова в
«Думаю, что это будет не только новым жильем, но и новым качеством жизни», — отметил глава региона. По его словам, объем ввода жилья в регионе за последние 17 лет вырос в 2,5 раза.
Ранее стало известно, что инвестиции в строительство нового микрорайона составят 156 млрд руб. Планировалось также сделать из действующей
Напомним, в декабре нынешнего года ростовский аэропорт будет закрыт, а рейсы будут организованы из новой авиагавани «Платов», которая сейчас строится недалеко от станицы Грушевской в Аксайском районе области.