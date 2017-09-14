Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Diplomat: Китай омрачит будущее оборонной промышленности РФ
Ученые выяснили, как правильно вести сидячий образ жизни
Россиянка нашла в своей квартире тайник времен Николая II
«Это объявление войны»: в ЛНР на идею ввода миротворцев в Донбасс
«Первый канал» откажется от программы «Жди меня»
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Кети Топурия снялась обнаженной, прикрывшись волосами – СМИ
"Забыла купальник": Кабаева из Дома-2 у бассейна
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
Бабушка-путешественница из Красноярска стала звездой в Германии
СМИ Франции заявили, что США больше не сверхдержава – СМИ
Постпред РФ назвал беспрецедентным случай в ОБСЕ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
17Королевская катастрофа
15:29 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казань прибыл министр промышленности и торговли России Денис Мантуров

Сегодня в столице Татарстана пройдет второе заседание Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности.

Источник: Reuters

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). Сегодня в Казань прибыл министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. В аэропорту столицы Татарстана его встретил Президент республики Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба лидера РТ.

Напомним, что сегодня под председательством министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и министра промышленности и информатизации КНР Мяо Вэйя в Казани пройдет второе заседание Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности. В его работе примет участие Рустам Минниханов. Участники заседания обсудят российско-китайское сотрудничество в области судостроения, автомобилестроения, авиастроения и авиации, а также алюминиевой промышленности.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы привлечении китайских партнеров для развития инфраструктуры особой экономической зоны «Алабуга».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Полицейские и студенты призвали жителей и гостей Казани остерегаться мошенников
Звонки о «минировании» инициировали люди, связанные с ИГ
Евросоюз продлил санкции против России
Озвучена разница в зарплатах женщин и мужчин в России
«Первый канал» откажется от программы «Жди меня»
Поклонская рассказала об истории фотографии с Учителем
17 стран призвали отстранить Россию от Олимпиады
Сооснователь Mail.Ru стал «Бизнесменом года»
Спорт
Промесозависимость и гармошка. 5 выводов по игре «Спартака» Не все, конечно, плохо, но и хорошего мало
Авто
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России Пять из пяти важнейших для россиян премьер немецкой выставки — кроссоверы и внедорожники. Совпадение?
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
«Пятерочки» могут появиться на заправках
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Стало известно, сколько «собянинок» выставят на продажу
Тест: Сколько стоит недвижимость?
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь