(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). Сегодня в Казань прибыл министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. В аэропорту столицы Татарстана его встретил Президент республики Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба лидера РТ.

Напомним, что сегодня под председательством министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и министра промышленности и информатизации КНР Мяо Вэйя в Казани пройдет второе заседание Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности. В его работе примет участие Рустам Минниханов. Участники заседания обсудят российско-китайское сотрудничество в области судостроения, автомобилестроения, авиастроения и авиации, а также алюминиевой промышленности.