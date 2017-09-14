В Казань прибыл министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
Сегодня в столице Татарстана пройдет второе заседание
Сегодня в столице Татарстана пройдет второе заседание
(Казань, 14 сентября, «Татар-информ»). Сегодня в Казань прибыл министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. В аэропорту столицы Татарстана его встретил Президент республики Рустам Минниханов. Об этом сообщает
Напомним, что сегодня под председательством министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и министра промышленности и информатизации КНР Мяо Вэйя в Казани пройдет второе заседание
Кроме того, будут рассмотрены вопросы привлечении китайских партнеров для развития инфраструктуры особой экономической зоны «Алабуга».