Бизнес-омбудсмен — губернатору: Предприятия жалуются на несоразмерные штрафы от «РВК-Воронеж»
Алексей Гордеев попросил подготовить на его имя отдельное обращение по этому поводу.
Алексей Гордеев попросил подготовить на его имя отдельное обращение по этому поводу.
Накануне губернатор Алексей Гордеев провел встречу с президентом Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области» и воронежским уполномоченным по защите прав предпринимателей Юрием Гончаровым.
По словам
«Отдельно Юрий Гончаров губернатору доложил о поступающих от ряда воронежских предприятий, которые являются потребителями услуг “РВК-Воронеж”, жалоб, — рассказали в
Глава региона поручил на его имя подготовить обращение по этому вопросу. И изложить предложение, как ситуацию можно было бы изменить.