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14:02 (мск), источник: Новости Воронежа

Бизнес-омбудсмен — губернатору: Предприятия жалуются на несоразмерные штрафы от «РВК-Воронеж»

Алексей Гордеев попросил подготовить на его имя отдельное обращение по этому поводу.

Источник: govvrn.ru

Накануне губернатор Алексей Гордеев провел встречу с президентом Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области» и воронежским уполномоченным по защите прав предпринимателей Юрием Гончаровым.

По словам бизнес-омбудсмена, с начала 2017-го к нему поступили от представителей бизнес-сообщества более четырех десятков жалоб. Они связаны с нарушениями прав предпринимателей.

«Отдельно Юрий Гончаров губернатору доложил о поступающих от ряда воронежских предприятий, которые являются потребителями услуг “РВК-Воронеж”, жалоб, — рассказали в пресс-службе регионального правительства, — на несоразмерные штрафы за неопломбированные водоподводящие трубы и узлы учета водопотребления».

Глава региона поручил на его имя подготовить обращение по этому вопросу. И изложить предложение, как ситуацию можно было бы изменить.

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