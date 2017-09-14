Бизнес-омбудсмен — губернатору: Предприятия жалуются на несоразмерные штрафы от «РВК-Воронеж»

Источник: govvrn.ru

Накануне губернатор Алексей Гордеев провел встречу с президентом Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области» и воронежским уполномоченным по защите прав предпринимателей Юрием Гончаровым.

По словам бизнес-омбудсмена, с начала 2017-го к нему поступили от представителей бизнес-сообщества более четырех десятков жалоб. Они связаны с нарушениями прав предпринимателей.

«Отдельно Юрий Гончаров губернатору доложил о поступающих от ряда воронежских предприятий, которые являются потребителями услуг “РВК-Воронеж”, жалоб, — рассказали в пресс-службе регионального правительства, — на несоразмерные штрафы за неопломбированные водоподводящие трубы и узлы учета водопотребления».