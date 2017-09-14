Нам всем мало не покажется — Президент о ядерной угрозе КНДР
Глава государства считает, что сегодняшнее давление мирового сообщества на Пхеньян оправдано и его следует усилить.
Глава государства считает, что сегодняшнее давление мирового сообщества на Пхеньян оправдано и его следует усилить.
Нурсултан Назарбаев прокомментировал ситуацию с ядерным напряжением, которое создала Северная Корея.
Президент заметил, что военное вмешательство только усугубит ситуацию, поэтому следует заставить Пхеньян сесть за стол переговоров.
«Проблема эта всем ясна и понятна. Северная Корея, несмотря ни на что, развивает ядерные технологии, средство доставки ядерного оружия на дальние расстояния. Естественно, всё это беспокоит всех нас, в том числе Казахстан. Если на основе этого, не дай бог, будет нападение на Северную Корею, а такие предположения уже высказывались, и начнётся использование ядерного оружия, то всем нам мало не покажется. Это повлияет на всё человечество, на всю атмосферу, тем более Корея находится в Азии. Ничего хорошего из этого не следует. Поэтому мы будем придерживаться традиции, что надо вести диалог. Сейчас идёт нажим на Северную Корею, и это правильно. Надо её принудить сесть за стол переговоров и отказаться от ядерного вооружения», — сказал глава государства.
Нурсултан Назарбаев напомнил, что сегодня соглашение ООН о ядерном разоружении нарушается, поэтому в данном направлении также следует ужесточить меры.
«Всё это проистекает из других проблем. В рамках ООН были приняты новые соглашения о нераспространении ядерного оружия, о непередаче ядерного оружия. Это не выполняется. То есть у комитета или силы, которая будут заставлять выполнять требования международной организации, очень слабый уровень. (…) Мировое сообщество должно прилагать максимум усилий, чтобы Северная Корея прислушалась к мнению большинства и отказалась от своих мероприятий. И мы, будучи непостоянным членом безопасности совета ООН, придерживаемся именно такой позиции», — добавил Президент.
В МИД КНДР заявляли о готовности на ужесточение санкционного режима ответить резкими мерами в адрес США. МИД КНДР отмечает, что разработка супермощного термоядерного оружия стала ответом на возрастающие враждебные действия и ядерную угрозу со стороны США.