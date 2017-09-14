Нам всем мало не покажется — Президент о ядерной угрозе КНДР

«Проблема эта всем ясна и понятна. Северная Корея, несмотря ни на что, развивает ядерные технологии, средство доставки ядерного оружия на дальние расстояния. Естественно, всё это беспокоит всех нас, в том числе Казахстан. Если на основе этого, не дай бог, будет нападение на Северную Корею, а такие предположения уже высказывались, и начнётся использование ядерного оружия, то всем нам мало не покажется. Это повлияет на всё человечество, на всю атмосферу, тем более Корея находится в Азии. Ничего хорошего из этого не следует. Поэтому мы будем придерживаться традиции, что надо вести диалог. Сейчас идёт нажим на Северную Корею, и это правильно. Надо её принудить сесть за стол переговоров и отказаться от ядерного вооружения», — сказал глава государства.