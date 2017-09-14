Лидер «Гражданского патруля» прокомментировал скандал с попаданием Омска на карту Казахстана

В составе Казахстана на ней значились регионы России, Китая, Узбекистана и Монголии. На это обратили внимание журналисты «Регнума».
Как отметил в разговоре с корреспондентом «СуперОмска» лидер движения «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, в любой из постсоветских стран существует группа людей, которые считают, что границы проведены неправильно и что русские пришли и что-то отобрали.
«Появление подобных карт — скорее, закономерность. Такие же карты публикуются в прибалтийских странах, на Украине “прирезают” Кубань и Брянскую область, любят этим баловаться Япония, Китай. Но все-таки Казахстан является участником интеграционных процессов на постсоветском пространстве. В отличие от тех стран, которые считают нас противниками, он позиционирует нас как ближайших союзников. Здесь вопросы, скорее, к нашему Министерству иностранных дел. А вообще господин Лавров контролирует, понимает, какие процессы происходят у наших соседей, какие планы они строят, что они от нас хотят», — отметил Антонов.
Он также отметил, что Россия находится с Казахстаном, Узбекистаном, Украиной, рядом других государств в одном цивилизационном пространстве, объединенном русским языком, а подобные инциденты шаг за шагом ведут к разобщению народов.
«Идет дерусификация, стирание памяти, общей истории. Все это укладывается в общую канву. Вот сейчас в Казахстане меняют кириллицу на латиницу, соответственно, между нашими государствами появляется еще одна граница, уже ментальная. Им будет тяжелее понимать нас, а нам будет тяжелее понимать их. Это не интеграция, а дезинтеграция. Когда начинают пририсовывать чужие территории, это еще один шаг к тому, чтобы мы стали врагами. Это должно очень сильно беспокоить», — резюмировал лидер «Гражданского патруля».