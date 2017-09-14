Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Страшная "украинская месть" РФ больше уже не шутка - журналист
Названа главная причина смерти во время секса
Россиянка нашла в своей квартире тайник времен Николая II
Что будет с рублем к зиме
Родители, спасая сына, вместе с ним упали в кратер вулкана
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
СМИ: разведенная Кети Топурия сфотографировалась топлес
"Забыла купальник": Кабаева из Дома-2 у бассейна
Вера Брежнева вышла в свет в роскошном образе (фото)
Эвелина Блёданс развелась с мужем
СМИ Франции заявили, что США больше не сверхдержава – СМИ
Постпред РФ назвал беспрецедентным случай в ОБСЕ
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
13:54 (мск), источник: СуперОмск

Лидер «Гражданского патруля» прокомментировал скандал с попаданием Омска на карту Казахстана

Как ранее писал «СуперОмск», на сайте государственного информационного агентства «Казинформ» был опубликовал материал на тему перехода казахского языка на латиницу, сопровожденный неоднозначной картой республики.

В составе Казахстана на ней значились регионы России, Китая, Узбекистана и Монголии. На это обратили внимание журналисты «Регнума».

Как отметил в разговоре с корреспондентом «СуперОмска» лидер движения «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, в любой из постсоветских стран существует группа людей, которые считают, что границы проведены неправильно и что русские пришли и что-то отобрали.

«Появление подобных карт — скорее, закономерность. Такие же карты публикуются в прибалтийских странах, на Украине “прирезают” Кубань и Брянскую область, любят этим баловаться Япония, Китай. Но все-таки Казахстан является участником интеграционных процессов на постсоветском пространстве. В отличие от тех стран, которые считают нас противниками, он позиционирует нас как ближайших союзников. Здесь вопросы, скорее, к нашему Министерству иностранных дел. А вообще господин Лавров контролирует, понимает, какие процессы происходят у наших соседей, какие планы они строят, что они от нас хотят», — отметил Антонов.

Он также отметил, что Россия находится с Казахстаном, Узбекистаном, Украиной, рядом других государств в одном цивилизационном пространстве, объединенном русским языком, а подобные инциденты шаг за шагом ведут к разобщению народов.

«Идет дерусификация, стирание памяти, общей истории. Все это укладывается в общую канву. Вот сейчас в Казахстане меняют кириллицу на латиницу, соответственно, между нашими государствами появляется еще одна граница, уже ментальная. Им будет тяжелее понимать нас, а нам будет тяжелее понимать их. Это не интеграция, а дезинтеграция. Когда начинают пририсовывать чужие территории, это еще один шаг к тому, чтобы мы стали врагами. Это должно очень сильно беспокоить», — резюмировал лидер «Гражданского патруля».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Россия отказывается продавать свою дипсобственность в США
СМИ: почти все звонки о «минировании» в РФ поступили с Украины
Зарплата женщин в России оказалась на 26% ниже зарплаты мужчин
Набиуллина: банк «Открытие» возглавит Михаил Задорнов из ВТБ24
В РПЦ сравнили ситуацию вокруг «Матильды» с Charlie Hebdo
Сборная России установила антирекорд в рейтинге ФИФА
Илон Маск показал на видео неудачные приземления ракеты Falcon 9
Спорт
Промесозависимость и гармошка. 5 выводов по игре «Спартака» Не все, конечно, плохо, но и хорошего мало
Авто
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России Пять из пяти важнейших для россиян премьер немецкой выставки — кроссоверы и внедорожники. Совпадение?
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
«Пятерочки» могут появиться на заправках
В Петербурге квартиру экс-депутата сдают за 1 млн рублей
8 вещей, которые нужно сделать после ремонта
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь