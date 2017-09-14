Лидер «Гражданского патруля» прокомментировал скандал с попаданием Омска на карту Казахстана

В составе Казахстана на ней значились регионы России, Китая, Узбекистана и Монголии. На это обратили внимание журналисты «Регнума».

Как отметил в разговоре с корреспондентом «СуперОмска» лидер движения «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, в любой из постсоветских стран существует группа людей, которые считают, что границы проведены неправильно и что русские пришли и что-то отобрали.

«Появление подобных карт — скорее, закономерность. Такие же карты публикуются в прибалтийских странах, на Украине “прирезают” Кубань и Брянскую область, любят этим баловаться Япония, Китай. Но все-таки Казахстан является участником интеграционных процессов на постсоветском пространстве. В отличие от тех стран, которые считают нас противниками, он позиционирует нас как ближайших союзников. Здесь вопросы, скорее, к нашему Министерству иностранных дел. А вообще господин Лавров контролирует, понимает, какие процессы происходят у наших соседей, какие планы они строят, что они от нас хотят», — отметил Антонов.

Он также отметил, что Россия находится с Казахстаном, Узбекистаном, Украиной, рядом других государств в одном цивилизационном пространстве, объединенном русским языком, а подобные инциденты шаг за шагом ведут к разобщению народов.