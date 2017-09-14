Губернатор инициировал принятие дополнительных мер защиты обманутых дольщиков

Источник: РИАЦ

В заседании регионального парламента принял участие губернатор Андрей Бочаров. Для диалога были приглашены и те, кто вложил средства в возводимое жилье, но завершения строительства ждет годами.

Заместитель губернатора Валентина Гречина отметила, что участие в долевом строительстве — наиболее частый способ приобретения жилья.

— 90% жилья в регионе строится таким образом, — сообщила вице-губернатор.

Сегодня в Волгоградской области проблемными федеральным реестром признаны 22 объекта. И число недостроев растет.

— В отношении ряда застройщика заведены уголовные дела. Наше предложение — выйти на Государственную Думу с инициативой о введении административной ответственности для застройщиков за нецелевое использование средств. Также считаем, что необходимо обязать застройщиков при привлечении средств дольщиков составлять смету. Сейчас сметная документация обязательна при строительстве с участием государственных средств, — отметила Валентина Гречина.

По словам вице-губернатора, на федеральном уровне принято много законов, защищающих дольщиков в будущем.

— Но нам нужно решать уже имеющиеся проблемы, — подчеркнула Валентина Гречина.

В Волгоградской области идет системная работа по разрешению ситуации на рынке строительства жилья с долевым участием. В конце июня защите прав дольщиков было посвящено координационное совещания по обеспечению правопорядка, которое провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Проблема обманутых дольщиков стала одной из ключевых тем на встрече губернатора с депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации от Волгоградской области. Благодаря комплексу мер удается достичь серьезных результатов: в отношении каждого объекта вырабатываются механизмы достройки.

— Наиболее сложными сейчас являются ЖК «Парк Европейский» и «Доминант». На завершение строительства только первого нужно порядка 1,5 млрд рублей. «АхтубаСитиПарк» имеет большое количество дольщиков. Регион провёл переговоры с банком «Российский капитал», который выразил готовность зайти на этот объект. Идет поиск инвестора для жилого комплекса «Эдем». По всем 46 домам есть понимание, в какие сроки и какой застройщик туда зайдет. Компаниям, который берутся за завершение работ на проблемных объектах, предоставляется бонус — новый земельный участок для строительства, — доложила вице-губернатор.

Тем не менее проблема по-прежнему остается острой: в Волгоградской области в число обманутых дольщиков попали более 3800 граждан, многие из которых вложили свои средства в единственное жилье. Причинами являются как общая неблагоприятная финансовая ситуация на рынке недвижимости (спад спроса на жилые помещения, отсутствие кредитования), так и противоправные действия отдельных застройщиков.

В настоящее время правоохранители рассматривают 5 уголовных дел, фигурантами которых выступают застройщики. По нескольким компаниям проводятся проверки.

На прошлой неделе был задержан по подозрению в хищении денег дольщиков генеральный директор строительной фирмы «Юнижстрой» Юрий Корольков. Вместе с ним под стражей оказались руководители компании-поставщика стройматериалов. Ранее был арестован учредитель фирмы-застройщика ООО «АхтубаСитиПарк» — проблемного микрорайона в Волжском. В июле — руководитель проекта «Парк Европейский» и ЖК «Доминант». Все задержания — результат системной межведомственной работы, которая ведется в регионе по проблемам дольщиков.

— Мошенников накажут, а что делать с людьми, которые сами с проблемой не справятся. Много вопросов решены по достройке домов, но этого недостаточно. Напомню об ответственности политических сил областного парламента за все, что происходит в области, — подчеркнул на сегодняшней встрече Андрей Бочаров.

Андрей Бочаров попросил не спекулировать на проблемах людей.

— Если у политических партий есть хоть одно дельное решение проблемы дольщиков, то прошу его предоставить сейчас. Я за конкретику, за то, чтобы не передергивали карты и не рассказывали сказки. На решение этой проблемы региону нужно около 8 млрд рублей. С какой статьи эти деньги снимать? С образования или здравоохранения? Или увеличивать сборы в бюджет путём повышения налогов? И то, и другое опять ляжет на плечи людей, — обратился глава исполнительной власти региона к законодателям и политическим партиям, которые они представляют в областном парламенте.

Читайте также Глава региона Андрей Бочаров проинспектировал ход строительства двух долгостроев

По словам главы региона, в рамках действующего законодательства решение проблем обманутых дольщиков не является полномочием или обязанностью субъекта региона. Однако речь идет о людях и защите прав граждан, поэтому администрация не может оставить их один на один с бедой.

— На стадии заключения договоров власть не может вмешиваться: тогда нарушается тайна коммерческой сделки. Нужно применять меры, даже если застройщик на деньги дольщиков купил производственное оборудование. Людям нужно помочь. И не допустить появления этой проблемы в дальнейшем, чтобы она не росла как снежный ком, — обратился к дольщикам и депутатам Андрей Бочаров.

Напомним, что с 2014 года в регионе началась системная работа по восстановлению прав обманутых дольщиков. Для завершения долгостроев используются такие схемы, как: привлечение инвесторов, увеличение инвестиционной привлекательности долгостроев, снижение арендной платы за пользование земельным участком, оказание содействия в технологическом присоединении к инженерным сетям.

— Новые застройщики, которые заходят на проблемные объекты, уже развивают не бизнес, а человеческие отношения. И тут мы им можем предложить поддержку в подключении к сетям, выделение дополнительных участков, решение вопросов с финансовыми институтами, — отметил губернатор.

За три года благодаря работе по решению проблем обманутых дольщиков завершено строительство 36 таких объектов. По четырем домам людям возвращены деньги в порядке конкурсного производства. В результате были восстановлены права 2932 жителей.

Сегодня к каждому долгострою применяется индивидуальный подход: в отношении объекта реализуется свой алгоритм. Проводится работа с застройщиками, с гражданами, с финансовыми институтами. Первоочередное внимание — гражданам, у которых строящееся жилье — единственное.

— Я проехал по всем объектам. И по каждому — с инвесторами, которые могли бы зайти на этот объект. Мы ищем системное решение по всем домам. И к каждому дому применяем индивидуальный подход Андрей Бочаров

Напомним, что в настоящее время в регионе разработаны дополнительные меры поддержки добросовестных строительных организаций, которые позволяют им достраивать «замороженные» дома — это закон о масштабных инвестиционных проектах. Но региональный закон, направленный на поддержку социально ответственных застройщиков, будет усовершенствован: с такой инициативой выступил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на заседании Градостроительного совета.

На встрече в областном парламенте дольщиков больше интересовали конкретные сроки завершения строительства их домов. По ряду объектов они уже известны. Так, новоселье в ЖК на ул. Лавочкина в Ворошиловском районе Волгограда владельцы квартир смогут отпраздновать в конце этого года. За более проблемный ЖК «Атлант» в Дзержинском районе взялась та же компания — ООО «СК’Пересвет-Юг» Отметим, что здесь люди своих квартиры ждут уже одиннадцать лет: одну из трех секций многоэтажки прежний застройщик, проходящий по уголовному дело, бросил на этапе котлована. Дольщики ЖК «Атлант» поблагодарили губернатора за участие в их судьбе. Напомним, что глава региона лично встречался с обманутыми владельцами недостроенного жилья: в диалоге, состоявшемся в июне 2017 года, принимали участие представители нового застройщика.

Ранее Андрей Бочаров поставил задачу создать рабочие группы с участием представителей администраций области и города, общественности, силовых структур для правовой оценки решений о выделении участков. Точно так же регион действовал в ходе чрезвычайных ситуаций — когда взрывом газа был уничтожен многоэтажный дом на улице Космонавтов в Волгограде, когда был разрушен дом по проспекту Университетский.

Сегодня губернатор предложил председателю комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий Волгоградской областной Думы Сергею Горнякову возглавить рабочую группу по вопросам обманутых дольщиков. В ее состав войдут депутаты, сами дольщики, представители общественности. В числе мер будут рассматриваться ужесточение ответственности застройщиков за нецелевое расходование денежных средств, полученных от граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов; дополнительные льготы по аренде земли лицам, взявшим на себя обязательства по завершению строительства проблемных объектов, а также оказание государственной поддержки пострадавшим участникам долевого строительства в Волгоградской области. Кроме того, планируется создать при областной Думе рабочую группу по мониторингу осуществления мер по защите прав и законных интересов дольщиков.