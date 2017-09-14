Губернатор инициировал принятие дополнительных мер защиты обманутых дольщиков
Сегодня депутаты областной думы на парламентском часе рассмотрели механизмы решения проблем обманутых дольщиков.
Сегодня депутаты областной думы на парламентском часе рассмотрели механизмы решения проблем обманутых дольщиков.
В заседании регионального парламента принял участие губернатор Андрей Бочаров. Для диалога были приглашены и те, кто вложил средства в возводимое жилье, но завершения строительства ждет годами.
Заместитель губернатора Валентина Гречина отметила, что участие в долевом строительстве — наиболее частый способ приобретения жилья.
— 90% жилья в регионе строится таким образом, — сообщила
Сегодня в Волгоградской области проблемными федеральным реестром признаны 22 объекта. И число недостроев растет.
— В отношении ряда застройщика заведены уголовные дела. Наше предложение — выйти на Государственную Думу с инициативой о введении административной ответственности для застройщиков за нецелевое использование средств. Также считаем, что необходимо обязать застройщиков при привлечении средств дольщиков составлять смету. Сейчас сметная документация обязательна при строительстве с участием государственных средств, — отметила Валентина Гречина.
По словам
— Но нам нужно решать уже имеющиеся проблемы, — подчеркнула Валентина Гречина.
В Волгоградской области идет системная работа по разрешению ситуации на рынке строительства жилья с долевым участием. В конце июня защите прав дольщиков было посвящено координационное совещания по обеспечению правопорядка, которое провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
— Наиболее сложными сейчас являются ЖК «Парк Европейский» и «Доминант». На завершение строительства только первого нужно порядка 1,5 млрд рублей. «АхтубаСитиПарк» имеет большое количество дольщиков. Регион провёл переговоры с банком «Российский капитал», который выразил готовность зайти на этот объект. Идет поиск инвестора для жилого комплекса «Эдем». По всем 46 домам есть понимание, в какие сроки и какой застройщик туда зайдет. Компаниям, который берутся за завершение работ на проблемных объектах, предоставляется бонус — новый земельный участок для строительства, — доложила
Тем не менее проблема
На прошлой неделе был задержан по подозрению в хищении денег дольщиков генеральный директор строительной фирмы «Юнижстрой» Юрий Корольков. Вместе с ним под стражей оказались руководители
— Мошенников накажут, а что делать с людьми, которые сами с проблемой не справятся. Много вопросов решены по достройке домов, но этого недостаточно. Напомню об ответственности политических сил областного парламента за все, что происходит в области, — подчеркнул на сегодняшней встрече Андрей Бочаров.
Андрей Бочаров попросил не спекулировать на проблемах людей.
— Если у политических партий есть хоть одно дельное решение проблемы дольщиков, то прошу его предоставить сейчас. Я за конкретику, за то, чтобы не передергивали карты и не рассказывали сказки. На решение этой проблемы региону нужно около 8 млрд рублей. С какой статьи эти деньги снимать? С образования или здравоохранения? Или увеличивать сборы в бюджет путём повышения налогов? И то, и другое опять ляжет на плечи людей, — обратился глава исполнительной власти региона к законодателям и политическим партиям, которые они представляют в областном парламенте.
По словам главы региона, в рамках действующего законодательства решение проблем обманутых дольщиков не является полномочием или обязанностью субъекта региона. Однако речь идет о людях и защите прав граждан, поэтому администрация не может оставить их один на один с бедой.
— На стадии заключения договоров власть не может вмешиваться: тогда нарушается тайна коммерческой сделки. Нужно применять меры, даже если застройщик на деньги дольщиков купил производственное оборудование. Людям нужно помочь. И не допустить появления этой проблемы в дальнейшем, чтобы она не росла как снежный ком, — обратился к дольщикам и депутатам Андрей Бочаров.
Напомним, что с 2014 года в регионе началась системная работа по восстановлению прав обманутых дольщиков. Для завершения долгостроев используются такие схемы, как: привлечение инвесторов, увеличение инвестиционной привлекательности долгостроев, снижение арендной платы за пользование земельным участком, оказание содействия в технологическом присоединении к инженерным сетям.
— Новые застройщики, которые заходят на проблемные объекты, уже развивают не бизнес, а человеческие отношения. И тут мы им можем предложить поддержку в подключении к сетям, выделение дополнительных участков, решение вопросов с финансовыми институтами, — отметил губернатор.
За три года благодаря работе по решению проблем обманутых дольщиков завершено строительство 36 таких объектов. По четырем домам людям возвращены деньги в порядке конкурсного производства. В результате были восстановлены права 2932 жителей.
Сегодня к каждому долгострою применяется индивидуальный подход: в отношении объекта реализуется свой алгоритм. Проводится работа с застройщиками, с гражданами, с финансовыми институтами. Первоочередное внимание — гражданам, у которых строящееся жилье — единственное.
— Я проехал по всем объектам. И по каждому — с инвесторами, которые могли бы зайти на этот объект. Мы ищем системное решение по всем домам. И к каждому дому применяем индивидуальный подход
Напомним, что в настоящее время в регионе разработаны дополнительные меры поддержки добросовестных строительных организаций, которые позволяют им достраивать «замороженные» дома — это закон о масштабных инвестиционных проектах. Но региональный закон, направленный на поддержку социально ответственных застройщиков, будет усовершенствован: с такой инициативой выступил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на заседании Градостроительного совета.
На встрече в областном парламенте дольщиков больше интересовали конкретные сроки завершения строительства их домов. По ряду объектов они уже известны. Так, новоселье в ЖК на ул. Лавочкина в Ворошиловском районе Волгограда владельцы квартир смогут отпраздновать в конце этого года. За более проблемный ЖК «Атлант» в Дзержинском районе взялась та же компания — ООО «СК’Пересвет-Юг» Отметим, что здесь люди своих квартиры ждут уже одиннадцать лет: одну из трех секций многоэтажки прежний застройщик, проходящий по уголовному дело, бросил на этапе котлована. Дольщики ЖК «Атлант» поблагодарили губернатора за участие в их судьбе. Напомним, что глава региона лично встречался с обманутыми владельцами недостроенного жилья: в диалоге, состоявшемся в июне 2017 года, принимали участие представители нового застройщика.
Ранее Андрей Бочаров поставил задачу создать рабочие группы с участием представителей администраций области и города, общественности, силовых структур для правовой оценки решений о выделении участков. Точно так же регион действовал в ходе чрезвычайных ситуаций — когда взрывом газа был уничтожен многоэтажный дом на улице Космонавтов в Волгограде, когда был разрушен дом по проспекту Университетский.
Сегодня губернатор предложил председателю комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий Волгоградской областной Думы Сергею Горнякову возглавить рабочую группу по вопросам обманутых дольщиков. В ее состав войдут депутаты, сами дольщики, представители общественности. В числе мер будут рассматриваться ужесточение ответственности застройщиков за нецелевое расходование денежных средств, полученных от граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов; дополнительные льготы по аренде земли лицам, взявшим на себя обязательства по завершению строительства проблемных объектов, а также оказание государственной поддержки пострадавшим участникам долевого строительства в Волгоградской области. Кроме того, планируется создать при областной Думе рабочую группу по мониторингу осуществления мер по защите прав и законных интересов дольщиков.
— Это будет площадкой для аккумулирования оперативной информации, — заключил Андрей Бочаров.