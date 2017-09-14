Жертвы торговли людьми обретут специальный статус — Тамара Дуйсенова

«Казахстан в последние годы значительно продвигался в плане защиты прав трудящихся мигрантов. В этой связи хочу отметить, что трудовые мигранты имеют право на бесплатное получение скорой неотложной медицинской помощи, а остальные виды медицинской помощи предоставляются на основании страховых полисов. Иностранцы, проживающие на территории РК, имеют право на бесплатное образование детей до 18 лет в общеобразовательных организациях. Социальное страхование является обязательным условием для трудовых мигрантов, пребывающих на территории РК. Это касается в первую очередь больничных листов по беременности и родам», — рассказала она.



По ее словам, сейчас активно развивается и внутренняя миграция.



«Диверсификация экономики и новые точки экономического роста ставят основы поэтапной реализации. Сегодня в городах проживает около 60% всего населения страны, а участниками внутренней миграции стали уже более 4-х тысяч казахстанцев. Это — повышение показателя мобильности населения или внутренней миграции. Урегулирование всех этих миграционных потоков осуществляется на основе сформированной за годы независимости политики страны и соответствующего законодательства. Они разработаны и совершенствуются исходя из международного опыта и национальных особенностей страны», — отметила глава ведомства.



Дуйсенова сообщила также, что Министерство труда и социальной защиты населения подготовило проект новой концепции миграционной политики, где предусматриваются системные шаги по совершенствованию механизмов регулирования и соблюдения прав иностранных работников. Сейчас эта концепция рассматривается в Правительстве.



«В настоящее время нашим министерством подготовлен статус касательно вопросов торговли людьми, который включен в основание получения социальных услуг в соответствии с законом о специальных социальных услугах — продолжает она. — В реализацию норм закона в 2016 году введен стандарт оказания специальных социальных услуг жертвам торговли людьми, который предварительно апробирован в четырех пилотных регионах и начиная с текущего года внедряется во всех регионах страны».