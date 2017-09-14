Президент пояснил, как работать с «декретом о тунеядцах»

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 сен — Sputnik. Никто не отменял требование Декрета президента № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», заявил в четверг глава государства Александр Лукашенко в ходе согласования новых руководителей местной вертикали власти.

Доработанную версию декрета № 3 должны представить главе государства до 1 октября, пока же сборы с неработающих налоговые органы не ведутся. Как напомнил Лукашенко, сам документ при этом никто не отменял.

«Это будет ваш документ. Вы на месте должны определить, кто у вас не работает, а должен работать, и заставить их всех работать. В этом будет основная суть документа. Не из Минска надо управлять этими процессами», — сказал Лукашенко.

Глава государства призвал разобраться с ситуацией в конкретных регионах.

«Вы должны с ними разобраться. Вот и все решение вопроса. Тогда они не будут ходить и кричать “гвалт”. Кому-то надо помочь, кого-то надо за руку привести на работу, кого-то перепрофилировать, обучить новым специальностям, а кого-то просто наклонить», — поручил Лукашенко.

Президент уверен: местные руководители знают, что у них за безработные и какой контингент. «Я тоже знаю, помню еще с тех советских времен. Поэтому занятость — вопрос очень важный. Людям надо предлагать работу, создавать рабочие места», — добавил он.

Напомнил местным властям Лукашенко и о необходимости довести уровень средней зарплаты по стране до тысячи рублей.