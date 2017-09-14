Лукашенко: оснований для роста цен в Беларуси нет
Оснований для повышения цен в Беларуси нет. Об этом 14 сентября заявил Александр Лукашенко, когда согласовывал назначение новых руководителей местной вертикали власти, передает БЕЛТА.
Оснований для повышения цен в Беларуси нет. Об этом 14 сентября заявил Александр Лукашенко, когда согласовывал назначение новых руководителей местной вертикали власти, передает БЕЛТА.
Глава государства подчеркнул, что необходимо контролировать обстановку в сфере ценообразования.
— Вы должны видеть — пускай это люди будут вас информировать, контролеры ваши, подключите профсоюзы (они очень эффективно это делают). Они вам подскажут, — отметил Президент.
Александр Лукашенко поручил предупредить всех, кто занимается продажами, а затем, получив сведения, проверить их.
— И снимите
В целом Александр Лукашенко рекомендовал внимательно отнестись к этому вопросу и сделать так, чтобы организации не свернули свою работу.
— Но в то же время вы должны видеть, что у нас сегодня нет оснований для роста цен. Наоборот, инфляция у нас сокращается. Хотя бы застолбиться на этом уровне, который мы имеем. Это тоже ваш вопрос, — добавил Президент.
Подготовила Алина Янчур.