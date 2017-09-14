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14:31 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Лукашенко: оснований для роста цен в Беларуси нет

Оснований для повышения цен в Беларуси нет. Об этом 14 сентября заявил Александр Лукашенко, когда согласовывал назначение новых руководителей местной вертикали власти, передает БЕЛТА.

Источник: Reuters

Глава государства подчеркнул, что необходимо контролировать обстановку в сфере ценообразования.

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— Вы должны видеть — пускай это люди будут вас информировать, контролеры ваши, подключите профсоюзы (они очень эффективно это делают). Они вам подскажут, — отметил Президент.

Александр Лукашенко поручил предупредить всех, кто занимается продажами, а затем, получив сведения, проверить их.

— И снимите кому-то голову, если он необоснованно задирает цены, — сказал глава государства.

В целом Александр Лукашенко рекомендовал внимательно отнестись к этому вопросу и сделать так, чтобы организации не свернули свою работу.

— Но в то же время вы должны видеть, что у нас сегодня нет оснований для роста цен. Наоборот, инфляция у нас сокращается. Хотя бы застолбиться на этом уровне, который мы имеем. Это тоже ваш вопрос, — добавил Президент.

Подготовила Алина Янчур.

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