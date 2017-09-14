Советник Алиханова высказался за сохранение калининградских трамваев
Провести референдум о сохранении трамваев предложил глава горсовета Кропоткин.
Провести референдум о сохранении трамваев предложил глава горсовета Кропоткин.
Советник губернатора Калининградской области Владимир Машков высказался за сохранение калининградских трамваев. Такое мнение он озвучил в эфире программы «Авторитет с Еленой Воловой» на радио «Комсомольская правда — Калининград».
«Я бы трамвай сохранил без референдума. С одной стороны, это некая изюминка, душевная часть, ностальгия у старшего поколения. С другой стороны, сегодня есть современные и стильные трамваи, например, на Урале, таких больше в мире нет. В Милане рельсы лежат. Спрашиваю, убирают? Нет, новые прокладывают. На западе развивают общественный транспорт, трамваи, в Германии видел трёхсекционные, красивые. Поэтому трамваи надо оставить», — рассказал Машков.
Ранее председатель горсовета Андрей Кропоткин предложил провести референдум на тему сохранения в Калининграде трамвайного сообщения. По его словам, несмотря на то что расходы на развитие инфраструктуры рельсового общественного транспорта велики, в итоге они