Советник Алиханова высказался за сохранение калининградских трамваев

«Я бы трамвай сохранил без референдума. С одной стороны, это некая изюминка, душевная часть, ностальгия у старшего поколения. С другой стороны, сегодня есть современные и стильные трамваи, например, на Урале, таких больше в мире нет. В Милане рельсы лежат. Спрашиваю, убирают? Нет, новые прокладывают. На западе развивают общественный транспорт, трамваи, в Германии видел трёхсекционные, красивые. Поэтому трамваи надо оставить», — рассказал Машков.