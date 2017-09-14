ID-карта в перспективе может заменить для белорусов все удостоверяющие документы
«ID-карта — это по сути белорусский электронный паспорт, который будет носителем электронной цифровой подписи и в перспективе заменит все удостоверяющие документы.
«ID-карта — это по сути белорусский электронный паспорт, который будет носителем электронной цифровой подписи и в перспективе заменит все удостоверяющие документы.
14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/.
«ID-карта — это по сути белорусский электронный паспорт, который будет носителем электронной цифровой подписи и в перспективе заменит все удостоверяющие документы.
У Минсвязи также большие планы по цифровизации образования и здравоохранения, внедрению государственных электронных услуг. Кроме того, планируется переход на формат HD общенациональных каналов.