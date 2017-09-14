Олег Фурсов: «Под руководством Николая Меркушкина Самарская область встала на путь активных преобразований»

«Под руководством Николая Ивановича Меркушкина Самарская область встала на путь активных преобразований. Думаю, что многие в первую очередь оценили прорыв, сделанный в сфере дорожного строительства и ремонта. Только в этом году из средств всех бюджетов при поддержке Николая Ивановича на эти цели было выделено 2,3 млрд рублей. Объем работ увеличился более чем в два раза. К концу 2017 года доля дорог, отвечающих нормативным показателям, составит 60%», — отметил Олег Фурсов.
Глава города уверен, что набранные темпы будут сохраняться не только в дорожном ремонте, но и в строительстве спортивных объектов, образовательных и медицинских учреждений, обновлении городских дворов и общественных пространств. «Уже в следующем году мы увидим новую Самару. Город, в котором комфортно и уютно жить», — подчеркнул Фурсов.
Напомним, в 2014 г. глава региона заручился поддержкой президента Владимира Путина и одержал уверенную победу на выборах, набрав 91,35%, или более 1,36 млн голосов.