Олег Фурсов: «Под руководством Николая Меркушкина Самарская область встала на путь активных преобразований»

«Под руководством Николая Ивановича Меркушкина Самарская область встала на путь активных преобразований. Думаю, что многие в первую очередь оценили прорыв, сделанный в сфере дорожного строительства и ремонта. Только в этом году из средств всех бюджетов при поддержке Николая Ивановича на эти цели было выделено 2,3 млрд рублей. Объем работ увеличился более чем в два раза. К концу 2017 года доля дорог, отвечающих нормативным показателям, составит 60%», — отметил Олег Фурсов.