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14:33 (мск), источник: ЕАН

Больше трех процентов свердловчан испортили избирательные бюллетени

39 705 избирательных бюллетеней по выборам губернатора Свердловской области официально признаны недействительными. Соответствующие данные обнародовала сегодня избирательная комиссия Свердловской области.

В процентном соотношении этот показатель составил порядка 3,1% от избирателей, пришедших на участки. Недействительные бюллетени — это сознательно или несознательно испорченные документы.

Как правило, такой выбор делают политически активные избиратели, не нашедшие в бюллетене фамилий кандидата, которого они готовы были бы поддержать.

Напомним, 10 сентября врио главы региона Евгений Куйвашев получил 62,16% голосов избирателей, пришедших на участки. Второе место занял Алексей Парфенов из КПРФ (11,64%). Третье — «эсер» Дмитрий Ионин (9,6%). Далее следуют Игорь Торощин (ЛДПР, 5,4%), Константин Киселев («Зеленые», 4,62%) и «пенсионер» Дмитрий Сергин (3,99% голосов). Итоговая явка на выборах 10 сентября — 37,33%.

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