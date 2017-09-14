Больше трех процентов свердловчан испортили избирательные бюллетени

В процентном соотношении этот показатель составил порядка 3,1% от избирателей, пришедших на участки. Недействительные бюллетени — это сознательно или несознательно испорченные документы.

Как правило, такой выбор делают политически активные избиратели, не нашедшие в бюллетене фамилий кандидата, которого они готовы были бы поддержать.